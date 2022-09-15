Tarkan'ın İzmir konserinin gelirini bağışladığı yerler belli oldu

Mor Çatı'dan yapılan açıklamada da "Sevgili Tarkan'dan kadınların ve çocukların şiddetsiz bir dünyada özgürce yaşamaları için sürdürdüğümüz çalışmalara destek aldık. Tarkan’a teşekkür ediyoruz ve dayanışmamızla özgür ve eşit bir hayatı kuracağımızı biliyoruz" ifadesine yer verildi.