Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın tam 7 yılın ardından çıkardığı ilk albümü "Kuantum 51" ile geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluştu. Albümü büyük bir ilgiyle karşılanan şarkıcı önce hayranlarına teşekkür etti ardından kızının doğum gününü kutladı.

Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum - 1

Megastar Tarkan'ın yeni albümü "Kuantum 51" geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluştu .Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan, yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

"'Haberleşemesek de kalp kalbe karşı her zaman unutmayın..." diyen yıldız, sevenlerine teşekkür etti.

N-LIFE HABERLERİ

Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum - 2

Şarkıcı ardından kızı Liya ve eşi Pınar ile fotoğraflarını paylaştı.

Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum - 3

"YAKINDA OKULA BAŞLAYACAK"

Şarkıcı kızının 6'ncı yaş gününü paylaştığı yeni karelerle kutladı.

Tarkan paylaşımına "Canım ve canımdan öte canım. 2 gün önce Liya'cığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bu günlerde duygusalım anlayacağınız" notunu düştü.

Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum - 4

"O ANLAR BİR DAHA GERİ GELMEYECEK"

Ünlü şarkıcı sözlerine "Sevgili Ebeveynler, çocuklarınızla bolca zaman geçirin. Onlarla geçirdiğiniz her anın değerini bilin çünkü o anlar bir daha geri gelmeyecek. Kaçırmayın onların bu en güzel zamanlarını. Ve onlara bolca sarılın, sık sık sevdiğinizi söyleyin. Çocuğunuzla çocuk olmayı, oyunlar oynamayı, şımarmayı, eğlenmeyi, gülmeyi de ihmal etmeyin" diyerek tamamladı.

Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum - 5

Müzisyen, Pınar Dilek ile 2016'da evlendi.  Çiftin kızları Liya ise 2018'de dünyaya geldi.

Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum - 6

Tarkan, kızı Liya'yı kucağına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşamıştı.

Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum - 7

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında sık sık eşi Pınar ve kızı Liya ile karelerini paylaşıyor...

Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum - 8
Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum - 9
Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum - 10
Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum - 11
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