Tarkan'ın kızı okula başlıyor: Kızımın bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın tam 7 yılın ardından çıkardığı ilk albümü "Kuantum 51" ile geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluştu. Albümü büyük bir ilgiyle karşılanan şarkıcı önce hayranlarına teşekkür etti ardından kızının doğum gününü kutladı.
Megastar Tarkan'ın yeni albümü "Kuantum 51" geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluştu .Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan, yoğun bir ilgiyle karşılaştı.
"'Haberleşemesek de kalp kalbe karşı her zaman unutmayın..." diyen yıldız, sevenlerine teşekkür etti.