Tatjana Patitz hayatını kaybetti: 5 gerçek süper modelden biriydi

90’lı yıllarda ün kazanan Alman süper model Tatjana Patitz 56 yaşında hayatını kaybetti. 1990’lı yılların '5 gerçek süpermodeli' arasında gösterilen Patitz meme kanseri tedavisi görüyordu.

Tatjana Patitz hayatını kaybetti: 5 gerçek süper modelden biriydi - 1

Adı 90'lı yıllarda 'Büyük 5'li' olarak anılan grupta yer alan Alman süper model Tatjana Patitz'den acı haber geldi. Patitz'in meme kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Tatjana Patitz hayatını kaybetti: 5 gerçek süper modelden biriydi - 2

1990 ve 2000 arasında Duran Duran ve George Michael’ın kliplerinde yer alan Tatjana Patitz, en çok kazanan modeller arasında yer almıştı.

Tatjana Patitz hayatını kaybetti: 5 gerçek süper modelden biriydi - 3

9 yaşında bir oğlu olan Tatjana Patitz, en son 2019 yılında Milano Moda Haftası'nda podyuma çıktı.

Tatjana Patitz hayatını kaybetti: 5 gerçek süper modelden biriydi - 4

Tatjana Patitz, 1966'da Hamburg'da Estonyalı bir anne ve Alman bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Patitz'in ailesi daha sonra İsveç'e taşınmıştı.

Tatjana Patitz hayatını kaybetti: 5 gerçek süper modelden biriydi - 5

Patitz 17 yaşında girdiği güzellik yarışmasında üçüncü oldu. 1988'de ünlü moda fotoğrafçısı Peter Lindbergh ile tanıştı ve kariyeri yükselişe geçti.

Tatjana Patitz hayatını kaybetti: 5 gerçek süper modelden biriydi - 6

Patitz 1990’daki ünlü Vogue kapağında Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista ve Christy Turlington ile birlikte yer aldı.

Tatjana Patitz hayatını kaybetti: 5 gerçek süper modelden biriydi - 7

Bu kapak onun, 1990’lı yılların '5 gerçek süpermodelinden' biri yaptı.

Tatjana Patitz hayatını kaybetti: 5 gerçek süper modelden biriydi - 8

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