Tayfur ailesinde soyadı krizi | "Eşime marka kurdum, davaların içerisine çekildim"

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın, "1 yıldır gündemi meşgul ediyoruz. Olabildiğince sessiz kalmaya çalıştım dava süreci boyunca. Hatta bugüne kadar, rahmetli kayınpederim vefat edene kadar ben dosyaya herhangi bir vekalet, çalışan avukatlarım olmasına rağmen sundurmamıştım ama görüyorum ki mirasçılar, benim sermayesini yatırdığım şirkete ortak olmak gibi bir niyet içerisinde olduklarını fark edince kendimizi savunma mekanizması kurduk.

Bugün ön inceleme duruşması yapılacaktı. Dava esasa geçemeden, usule uygun olmadığı için bir sonraki aşamaya ertelendi. 1 aylık bir zaman istendi hakim tarafından, mirasçıların belirlenmesi ve kimin davaya devam edip etmeyeceğinin öğrenilmesi için. Karşı tarafın avukatı davaları kazandığına dair haberler yaptırıyor. Bunlar tamamen yanlıştır ve yalandır. " dedi.