Tayfur ailesinde soyadı krizi | "Eşime marka kurdum, davaların içerisine çekildim"
Ferdi Tayfur, vefatından önce 'Tayfur' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın’a dava açtı. Mahkemenin tedbir kararı koymasına itiraz eden Aydın, eşiyle birlikte zarara uğradığını ve birçok bayisini kapatmak zorunda kaldığını öne sürdü.
Sanatçı Ferdi Tayfur vefatından önce 'Tayfur' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'a dava açtı.