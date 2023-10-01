Taylor Swift ABD seçimlerini etkileyecek
Taylor Swift'in son çağrısı, rekor sayıda yeni seçmen kaydının yapılmasına yol açmıştı. California Valisi Gavin Newsom, ünlü şarkıcının etkisinin 2024 ABD başkanlık seçimi üzerinde derin sonuçlar doğuracağını açıkladı.
Demokrat Parti'den California Valisi Gavin Newsom, Donald Trump'ın eksikliğinin dikkat çektiği Cumhuriyetçilerin ikinci münazarası için 27 Eylül Çarşamba gecesi Simi Valley'deki Reagan Kütüphanesi'ndeydi.
Independent'in haberine göre, ünlülerin gelecek yılki yarışı nasıl etkileyebileceğini TMZ'nin sorması üzerine Newsom, "dik duruşlu ve benzersiz" biri dediği Taylor Swift'i ayrı tuttu.
Vali, Taylor Swift'in etkisinin 2024 ABD başkanlık seçimi üzerinde derin sonuçlar doğuracağını düşünüyor:
"Gençlerin bir sesi olduğunu ve gelecek seçimde sesleri olması gerektiğini düşünmeleri yönünde harekete geçirmede, bence son derece güçlü bir şey başardı."