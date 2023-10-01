Taylor Swift ABD seçimlerini etkileyecek

"MUHALEFETİ KAMUOYU ÖNÜNDE DESTEKLEMEYE İTEN ŞEY TRUMP'TI"

Swift siyasi sessizliğini ilk kez 2018'de Demokratları destekleyip hayranlarını oy vermeye çağırmak için bozmuştu. Daha önce Swift, Siyahların Yaşamı Değerlidir hareketi ve 2016 başkanlık seçimi gibi ABD'deki önemli siyasi olaylarda rol almadığı için eleştirilere maruz kalmıştı.

Ünlü şarkıcı, 2021'de Vanity Fair'a verdiği bir röportajda, onu muhalefeti kamuoyu önünde desteklemeye iten şeyin Trump'ın başkanlığı olduğunu söylemişti.

Swift, "Bir country müzisyeni olarak bana her zaman [siyasetten] uzak durmanın daha iyi olduğu söylendi. Trump'ın başkanlığı beni bu konuya eğilip kendimi eğitmeye zorladı. Kendimi hükümet, başkanlık ve siyaset hakkında erkek arkadaşımla [o zamanlar aktör Joe Alwyn] konuşurken buldum, o da beni açıkça konuşmam için destekledi" demişti.