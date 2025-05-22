Taylor Swift albümlerini geri alıyor: Milyonlarca dolar ödeyebilir

İlginç bir şekilde bu satışın gerçekleşmesi için perde arkasında çaba gösteren isimlerden birinin, daha önce Swift’in kayıtlarını satın alan ve onunla büyük bir gerilim yaşayan yapımcı Scooter Braun olduğu iddia ediliyor.

Hatırlanacağı üzere Braun, 2019 yılında Swift’in eski plak şirketi Big Machine’i satın almış, böylece sanatçının ilk altı albümünün orijinal kayıtlarının sahibi olmuştu. Swift, bu duruma büyük tepki göstermiş ve Braun için ''zorba'' ifadesini kullanmıştı.