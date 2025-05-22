Taylor Swift albümlerini geri alıyor: Milyonlarca dolar ödeyebilir
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in yıllar önce haklarını kaybettiği albüm kayıtlarını geri alma ihtimali yeniden gündeme geldi.
35 yaşındaki ünlü şarkıcı, bugüne kadar ilk altı albümünü yeniden kaydederek Taylor’s Version adı altında yayınladı. Bu projeyle hayranlarının büyük takdirini kazanan Swift, müzik dünyasında sanatçı hakları konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi.
Şimdi ise orijinal kayıtların sahibi olan yatırım firması Shamrock Capital, albümleri satışa çıkarmayı düşünüyor. Bu gelişme, Swift’in albümlerini geri alma ihtimalini yeniden gündeme getirdi.