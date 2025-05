Taylor Swift albümlerini geri alıyor: Milyonlarca dolar ödeyebilir

Öte yandan Swift’in özel hayatında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İddialara göre ünlü şarkıcının, bir dönem çok yakın olduğu oyuncu Blake Lively ile arası açıldı.



DailyMail.com’un haberine göre; Lively, Taylor Swift’ten kamuoyu önünde destek alamayınca onu özel mesajlarını sızdırmakla tehdit etti. Bu olayın ardından Swift, Lively ile olan dostluğunu bitirme kararı aldı.



Lively şu sıralar, yönettiği It Ends With Us filminin başrol oyuncusu Justin Baldoni hakkında açtığı cinsel taciz davasıyla gündemde.