Taylor Swift albümlerini geri alıyor: Milyonlarca dolar ödeyebilir

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in yıllar önce haklarını kaybettiği albüm kayıtlarını geri alma ihtimali yeniden gündeme geldi.

Taylor Swift albümlerini geri alıyor: Milyonlarca dolar ödeyebilir - 1

35 yaşındaki ünlü şarkıcı, bugüne kadar ilk altı albümünü yeniden kaydederek Taylor’s Version adı altında yayınladı. Bu projeyle hayranlarının büyük takdirini kazanan Swift, müzik dünyasında sanatçı hakları konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Şimdi ise orijinal kayıtların sahibi olan yatırım firması Shamrock Capital, albümleri satışa çıkarmayı düşünüyor. Bu gelişme, Swift’in albümlerini geri alma ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift albümlerini geri alıyor: Milyonlarca dolar ödeyebilir - 2

İlginç bir şekilde bu satışın gerçekleşmesi için perde arkasında çaba gösteren isimlerden birinin, daha önce Swift’in kayıtlarını satın alan ve onunla büyük bir gerilim yaşayan yapımcı Scooter Braun olduğu iddia ediliyor.

Hatırlanacağı üzere Braun, 2019 yılında Swift’in eski plak şirketi Big Machine’i satın almış, böylece sanatçının ilk altı albümünün orijinal kayıtlarının sahibi olmuştu. Swift, bu duruma büyük tepki göstermiş ve Braun için ''zorba'' ifadesini kullanmıştı.

Taylor Swift albümlerini geri alıyor: Milyonlarca dolar ödeyebilir - 3

Taylor Swift, o dönemde yaptığı açıklamada, Braun’un kendisine kayıtları sadece çok sıkı bir gizlilik anlaşması imzalarsa satacağını söylediğini belirtmişti. Bu anlaşmaya göre Swift, Braun hakkında olumsuz konuşamayacaktı.

Ayrıca, Swift’in iddiasına göre, bu anlaşma imzalansa bile kayıtların fiyatı kendisine söylenmemişti. Swift, bu koşulları kabul etmeyerek kayıtlarını geri almak yerine, albümlerini baştan kaydetmeye karar vermişti.

Taylor Swift albümlerini geri alıyor: Milyonlarca dolar ödeyebilir - 4

Shamrock Capital, şu anda Swift’in Fearless, Speak Now, Red, 1989 ve Reputation albümlerinin orijinal kayıtlarına sahip. Bu da, bu albümler dijital ortamda dinlendiğinde, indirildiğinde ya da fiziksel olarak satıldığında kazancının Shamrock’a gittiği anlamına geliyor.

Swift ise yeniden kaydettiği Taylor’s Version albümleri sayesinde hem sanatçı olarak telif alıyor hem de bu versiyonların satış ve dinlenmelerinden doğrudan gelir elde ediyor.

EN AZ 600 MİLYON DOLARA MAL OLABİLİR

Müzik sektörü danışmanlarına göre Swift’in eski kayıtlarını geri alması, 600 milyon ila 1 milyar dolar arasında bir maliyete yol açabilir. Ancak Forbes’a göre Swift’in kişisel serveti 1,6 milyar dolar civarında. Yani bu büyüklükte bir satın almayı gerçekleştirmesi mümkün görünüyor.

Taylor Swift albümlerini geri alıyor: Milyonlarca dolar ödeyebilir - 5

Öte yandan Swift’in özel hayatında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İddialara göre ünlü şarkıcının, bir dönem çok yakın olduğu oyuncu Blake Lively ile arası açıldı.

DailyMail.com’un haberine göre; Lively, Taylor Swift’ten kamuoyu önünde destek alamayınca onu özel mesajlarını sızdırmakla tehdit etti. Bu olayın ardından Swift, Lively ile olan dostluğunu bitirme kararı aldı.

Lively şu sıralar, yönettiği It Ends With Us filminin başrol oyuncusu Justin Baldoni hakkında açtığı cinsel taciz davasıyla gündemde.

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