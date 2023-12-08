Taylor Swift Beyonce'yle arasındaki rekabete değindi: Medya için çok kazançlı

Son olarak Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen Taylor Swift, Beyonce'yle arasındaki rekabet hakkında konuştu.

Taylor Swift Beyonce'yle arasındaki rekabete değindi: Medya için çok kazançlı - 1

Şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi, Forbes'un "En Güçlü Kadınlar" listesine beşinci, medya ve eğlence alanındaki listesine ise birinci sıradan girmesi, hatta üniversitede ders konusu olmasıyla Taylor Swift, tüm dünyada bir fenomene dönüştü.

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Taylor Swift Beyonce'yle arasındaki rekabete değindi: Medya için çok kazançlı - 2

"SADECE BEN VE BEYONCE KARŞILAŞTIRILDI"

Son olarak Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen Taylor Swift, yeni röportajında "Bu yaz pek çok stadyum turnesi vardı ancak karşılaştırılanlar sadece ben ve Beyonce'ydi" dedi.

Taylor Swift Beyonce'yle arasındaki rekabete değindi: Medya için çok kazançlı - 3

"BEYONCE PIRLANTA GİBİ"

Beyonce'ye övgüler yağdıran Taylor Swift, "Pırlanta gibi biri yani samimi, içten ve komik. Ve o müzik endüstrisi normlarını yıkan biri. Her sanatçıya masayı nasıl devireceğini ve arkaik sektör uygulamalarına meydan okunacağını öğretti" dedi.

Taylor Swift Beyonce'yle arasındaki rekabete değindi: Medya için çok kazançlı - 4

"ANLAŞILIYOR Kİ İKİ KADINI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK MEDYA İÇİN KAZANÇLI"

Ünlü isim, sözlerine "Açıkça görülüyor ki söz konusu iki sanatçı bu tartışmaya katılmayı reddetse bile, iki kadını birbirine düşürmek medya ve hayran kültürü için çok kazançlı"  diye devam etti.

Taylor Swift Beyonce'yle arasındaki rekabete değindi: Medya için çok kazançlı - 5

İKİ TURNEYE DE ÖVGÜLER YAĞDI

Swift, Mart ayında devasa Eras Turnesi'ne Kuzey Amerika ayağıyla başlamıştı. Beyonce de aylar sonra Rönesans Dünya Turnesi'ne çıkmıştı.

Rekor kıran her iki turne de bu yaz pop kültürünün yeniden canlanmasına öncülük ettiği için övülürken, medya ve hayranlar, iki turne arasında ciddi ölçüde karşılaştırmalar yaptı.

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