Taylor Swift Beyonce'yle arasındaki rekabete değindi: Medya için çok kazançlı
Son olarak Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen Taylor Swift, Beyonce'yle arasındaki rekabet hakkında konuştu.
Şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi, Forbes'un "En Güçlü Kadınlar" listesine beşinci, medya ve eğlence alanındaki listesine ise birinci sıradan girmesi, hatta üniversitede ders konusu olmasıyla Taylor Swift, tüm dünyada bir fenomene dönüştü.