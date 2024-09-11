Taylor Swift Harris'e desteğini açıkladı, hayranlarından oy istedi! Seçimlerde etkili olur mu?

SEÇİMLERDE ETKİLİ OLABİLİR

ABD'de etkili bir figür olarak görülen şarkıcı ile ilgili Ekim 2023'te yapılan bir ankette demokratların yüzde 68'i de dahil olmak üzere genel olarak seçmenlerin yüzde 55'inin Swift hakkında olumlu bir görüşe sahip olduğu belirlendi.



Virginia Tech'te halkla ilişkiler profesörü olan Cayce Myers, Swift'in desteğinin seçimlerde etkili olabileceğini, Z kuşağı hayranlarını oy vermeye teşvik edebileceğini söyledi.



Myers, ünlülerin desteğinin anlamlı bir katılım anlamına gelmediğini belirtirken, Swift'in desteğinin özellikle geniş bir hayran kitlesine gittiğini ve Demokratları kayıran bir konu olan kadın haklarına odaklandığını söyledi.