Taylor Swift Harris'e desteğini açıkladı, hayranlarından oy istedi! Seçimlerde etkili olur mu?

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump ve Demokrat Aday Kamala Harris, ilk televizyon tartışmasına çıktı. Gecenin en dikkat çeken olaylarından biri de bugüne kadar seçimler hakkında konuşmayan ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Instagram'da paylaştığı gönderi oldu. Tartışmanın bitmesinden dakikalar sonra ünlü şarkıcı "Yanlış bilgiyle mücadele etmenin en basit yolu gerçekledir" diyerek Kamala Harris'e desteğini duyurdu.

Taylor Swift Harris'e desteğini açıkladı, hayranlarından oy istedi! Seçimlerde etkili olur mu? - 1

ABD'li, ünlü şarkıcı Taylor Swift, ABD başkanlık yarışı tartışmasından hemen sonra sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı. "Çocuksuz kedi hanım" imzalı yazıda Kamala Harris'i cumhurbaşkanı olarak desteklediğini açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift Harris'e desteğini açıkladı, hayranlarından oy istedi! Seçimlerde etkili olur mu? - 2

"YANLIŞ BİLGİYLE MÜCADELE ETMENİN EN BASİT YOLU GERÇEKLER"

Başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump'ın münazarasının sona ermesinden dakikalar sonra Instagram'da paylaştığı gönderide Swift, "Yanlış bilgiyle mücadele etmenin en basit yolu gerçekledir" dedi.

Taylor Swift Harris'e desteğini açıkladı, hayranlarından oy istedi! Seçimlerde etkili olur mu? - 3

"SAVAŞÇI" BENZETMESİ

Şarkıcı, Demokrat aday Kamala Harris'in inandığı haklar ve davalar için savaşacak "savaşçı" olacağını söyleyerek, Kamala Harris'i cumhurbaşkanı olarak destekledi .

Bu güne kadar seçimler hakkında yorum yapmayan Swift, 283 milyon takipçili insatagram hesabındaki gönderisinde  "Bir seçmen olarak, izleyebildiğim ve okuyabildiğim her şeyi izliyorum" dedi ve ekledi: "2024 başkanlık seçimlerinde oyumu Kamala Harris ve Tim Walz'a vereceğim".

Taylor Swift Harris'e desteğini açıkladı, hayranlarından oy istedi! Seçimlerde etkili olur mu? - 4

OY KULLANMAYA ÇAĞIRDI

Swift, "Bu ülkede kaosla değil sükunetle yönetilirsek çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Swift, açıklamasında hayranlarını oy kullanmaya çağırdı.

Taylor Swift Harris'e desteğini açıkladı, hayranlarından oy istedi! Seçimlerde etkili olur mu? - 5

YAPAY ZEKA UYARISI

Trump, sanatçının yapay zekayla oluşturulmuş fotoğrafını paylaşarak desteğini aldığını öne sürmesinin ardından Harris'i desteklediğini kamuoyuyla paylaşma kararı aldığını belirten Swift, yapay zekanın tehlikelerine işaret etti.

Taylor Swift Harris'e desteğini açıkladı, hayranlarından oy istedi! Seçimlerde etkili olur mu? - 6

KEDİSİ İLE PAYLAŞTI

Donald Trump’ın başkan yardımcısı adayı JD Vance geçitiğimiz günlerde yaptığı açıklamada demokratları “Sefil hayatları olan bir grup çocuksuz kedi kadın” olarak tanımlamıştı.  Kedisiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Harris'e desteğini duyurması Vance'İn sözlerine gönderme olarak yorumlandı.

Taylor Swift Harris'e desteğini açıkladı, hayranlarından oy istedi! Seçimlerde etkili olur mu? - 7

SEÇİMLERDE ETKİLİ OLABİLİR

ABD'de etkili bir figür olarak görülen şarkıcı ile ilgili Ekim 2023'te yapılan bir ankette demokratların yüzde 68'i de dahil olmak üzere genel olarak seçmenlerin yüzde 55'inin Swift hakkında olumlu bir görüşe sahip olduğu belirlendi.

Virginia Tech'te halkla ilişkiler profesörü olan Cayce Myers, Swift'in desteğinin seçimlerde etkili olabileceğini, Z kuşağı hayranlarını oy vermeye teşvik edebileceğini söyledi.

Myers, ünlülerin desteğinin anlamlı bir katılım anlamına gelmediğini belirtirken, Swift'in desteğinin özellikle geniş bir hayran kitlesine gittiğini ve Demokratları kayıran bir konu olan kadın haklarına odaklandığını söyledi.

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