Taylor Swift Harris'e desteğini açıkladı, hayranlarından oy istedi! Seçimlerde etkili olur mu?
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump ve Demokrat Aday Kamala Harris, ilk televizyon tartışmasına çıktı. Gecenin en dikkat çeken olaylarından biri de bugüne kadar seçimler hakkında konuşmayan ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Instagram'da paylaştığı gönderi oldu. Tartışmanın bitmesinden dakikalar sonra ünlü şarkıcı "Yanlış bilgiyle mücadele etmenin en basit yolu gerçekledir" diyerek Kamala Harris'e desteğini duyurdu.
ABD'li, ünlü şarkıcı Taylor Swift, ABD başkanlık yarışı tartışmasından hemen sonra sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı. "Çocuksuz kedi hanım" imzalı yazıda Kamala Harris'i cumhurbaşkanı olarak desteklediğini açıkladı.