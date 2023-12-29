Taylor Swift konserine giden genç hayran hayatını kaybetti
Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ve Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" illan edilen ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Brezilya konserinde bir hayranı hayatını kaybetti. 23 yaşındaki genç kızın ölüm nedeni açıklandı.
Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, Eras adlı dünya turnesine devam ediyor. Brezilya'nın Rio De Janeiro şehrinde geçtiğimiz ay konser veren Swift acı bir haber almıştı.
Taylor Swift'i izlemeye giden Ana Clara Benedives adlı 23 yaşındaki genç kız konser esnasında hayatını kaybetti.