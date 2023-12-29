Taylor Swift konserine giden genç hayran hayatını kaybetti

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ve Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" illan edilen ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Brezilya konserinde bir hayranı hayatını kaybetti. 23 yaşındaki genç kızın ölüm nedeni açıklandı.

Taylor Swift konserine giden genç hayran hayatını kaybetti - 1

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, Eras adlı dünya turnesine devam ediyor. Brezilya'nın Rio De Janeiro şehrinde geçtiğimiz ay konser veren Swift acı bir haber almıştı.

Taylor Swift'i izlemeye giden Ana Clara Benedives adlı 23 yaşındaki genç kız konser esnasında hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift konserine giden genç hayran hayatını kaybetti - 2

NEDEN ÖLDÜ?

Ana Clara Benedives'in ölüm sebebi açıklandı. BBC'nin habeirne göre, Psikoloji öğrencisi Benedives "sıcak çarpması" nedeniyle hayatını kaybetti.

O gün hava sıcaklığının 39 derece olduğu ve Nilton Santos Stadyumu'nda en az 60 bin kişinin olduğu biliniyor.

Taylor Swift konserine giden genç hayran hayatını kaybetti - 3

Genç kızın, Swift'in ikinci şarkısı esnasında bayıldığı ve hemen sağlık ekibi tarafından müdahale yapıldığı belirtildi. Benedives hastanede hayatını kaybetti.

Taylor Swift konserine giden genç hayran hayatını kaybetti - 4

AÇIKLAMA YAPTI

Taylor Swift konuyla ilgili üzüntüsünü sosyal medya hesabında "Şu anda bu sözcükleri yazdığıma inanamıyorum. Bu geceki konserimden önce bir hayran kaybettiğimizi, kalbimin paramparça olduğunu söyleyebilirim. Buna ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Çok fazla bilgi sahibi değilim ama çok güzel ve çok genç olduğunu biliyorum" sözleriyle dile getirmişti.

Swift sözlerine "Bu turu Brezilya'ya getirmeye karar verdiğimizde olacağını düşündüğümüz en son şeydi" diye devam etti.

Taylor Swift konserine giden genç hayran hayatını kaybetti - 5

Guardian'ın haberine göre, konsere gidenler Fohla de S Paulo adlı gazetesine stadyumdaki koşulların bunaltıcı olduğunu söylemişti.

Taylor Swift konserine giden genç hayran hayatını kaybetti - 6

KONSERİ DURDURDU

Konser esnasında şarkıcınınşovunu durdurup hayranlarına su verilmesini istediği belirtildi. Şarkıcı konserine devam ederken stadyumdaki hayranlara su şişeleri verildi. Binlerce hayranın "su" diye bağırdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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