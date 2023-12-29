Taylor Swift konserine giden genç hayran hayatını kaybetti

AÇIKLAMA YAPTI

Taylor Swift konuyla ilgili üzüntüsünü sosyal medya hesabında "Şu anda bu sözcükleri yazdığıma inanamıyorum. Bu geceki konserimden önce bir hayran kaybettiğimizi, kalbimin paramparça olduğunu söyleyebilirim. Buna ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Çok fazla bilgi sahibi değilim ama çok güzel ve çok genç olduğunu biliyorum" sözleriyle dile getirmişti.

Swift sözlerine "Bu turu Brezilya'ya getirmeye karar verdiğimizde olacağını düşündüğümüz en son şeydi" diye devam etti.