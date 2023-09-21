Taylor Swift'ten seçim çağrısı: Bu gücü kullanmaya hazır olduğunuzdan emin olun
Daha önceki seçimlerde de seçmen kaydı için yaptığı çağrı ve oy vereceği adayı açıklaması nedeniyle ABD'deki seçmen kayıtlarının artmasına büyük katkıda bulunan Taylor Swift, 2024 seçimi için çağrısıyla gündemde.
Taylor Swift, müzikteki etkisini ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak seçimler için de kullandı.
ABD'de seçmen kaydı yapılması hakkında geniş bir farkındalık yaratan Ulusal Seçmen Kayıt Günü'nde Taylor Swift'ten çağrı geldi.
33 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayranlarına seçmen kaydı yaptırmaları ve seçimlerde seslerini duyurmaları çağrısı yaptı.