Taylor Swift'ten seçim çağrısı: Bu gücü kullanmaya hazır olduğunuzdan emin olun

ADAYINI AÇIKLAMIŞTI

Sosyal medyadaki paylaşımında, geçmişte kadın adaylara oy verdiğini ancak Blackburn yerine Bredesen'e oy kullanacağını açıklayan Swift, "Her zaman insan haklarını koruyup onun için mücadele eden adaylara oyumu verdim, bu ülkede bunu hak ettiğimizi düşünüyorum" demişti.

ABD'de seçmen kaydı yapan "Vote.org" sitesi, Swift'in paylaşımı üzerine yeni seçmen kayıtlarında büyük artış yaşandığını açıklamıştı.