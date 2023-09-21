Taylor Swift'ten seçim çağrısı: Bu gücü kullanmaya hazır olduğunuzdan emin olun

Daha önceki seçimlerde de seçmen kaydı için yaptığı çağrı ve oy vereceği adayı açıklaması nedeniyle ABD'deki seçmen kayıtlarının artmasına büyük katkıda bulunan Taylor Swift, 2024 seçimi için çağrısıyla gündemde.

Taylor Swift'ten seçim çağrısı: Bu gücü kullanmaya hazır olduğunuzdan emin olun - 1

Taylor Swift, müzikteki etkisini ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak seçimler için de kullandı.

ABD'de seçmen kaydı yapılması hakkında geniş bir farkındalık yaratan Ulusal Seçmen Kayıt Günü'nde Taylor Swift'ten çağrı geldi.

33 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayranlarına seçmen kaydı yaptırmaları ve seçimlerde seslerini duyurmaları çağrısı yaptı.

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Taylor Swift'ten seçim çağrısı: Bu gücü kullanmaya hazır olduğunuzdan emin olun - 2

Taylor, Instagram hikayesinde şunları yazdı:

"Son zamanlarda ABD'deki konserlerimde birçoğunuzu gördüğüm için çok şanslıyım. Sesinizi yükselttiğinizi duydum ve ne kadar güçlü olduğunuzu biliyorum. Bu yılki seçimlerimizde bu gücü kullanmaya hazır olduğunuzdan emin olun!"

Taylor Swift'ten seçim çağrısı: Bu gücü kullanmaya hazır olduğunuzdan emin olun - 3

DAHA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE DE ÇAĞRI YAPTI

Bu Taylor Swift'in seçimler için ilk oy verme çağrısı değil. 2020 seçimlerinde de önceki seçimde de seçmen kaydı çağrısı yapmıştı.

Taylor Swift'ten seçim çağrısı: Bu gücü kullanmaya hazır olduğunuzdan emin olun - 4

SEÇMEN KAYDI PATLAMASI YAŞANDI

Hatta Swift'in 2018'de ABD'deki ara seçimlerde Tennessee'de Demokrat aday Phil Bredesen'i destekleyeceğini açıklaması, ABD'de seçmen kayıtlarında büyük artışa yol açmıştı.

Taylor Swift'ten seçim çağrısı: Bu gücü kullanmaya hazır olduğunuzdan emin olun - 5

ADAYINI AÇIKLAMIŞTI

Sosyal medyadaki paylaşımında, geçmişte kadın adaylara oy verdiğini ancak Blackburn yerine Bredesen'e oy kullanacağını açıklayan Swift, "Her zaman insan haklarını koruyup onun için mücadele eden adaylara oyumu verdim, bu ülkede bunu hak ettiğimizi düşünüyorum" demişti.

ABD'de seçmen kaydı yapan "Vote.org" sitesi, Swift'in paylaşımı üzerine yeni seçmen kayıtlarında büyük artış yaşandığını açıklamıştı.

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