Tedavisi devam eden Şimal'den yeni paylaşım: Çok şey değişti

Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan Şimal, hastalığının metastaz yaptığını açıklamıştı. Şimdilerde tedavisi süren ünlü şarkıcı, eski ve yeni halini takipçileriyle paylaştı.

Tedavisi devam eden Şimal'den yeni paylaşım: Çok şey değişti - 1

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Tedavisi devam eden Şimal'den yeni paylaşım: Çok şey değişti - 2

Operasyondan kısa süre sonra iyileştiğinin müjdesini veren şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapmıştı.

Tedavisi devam eden Şimal'den yeni paylaşım: Çok şey değişti - 3

"YİNE YAKALADI BU HASTALIK BENİ"

Şimal, sağlık durumunu sosyal medya hesabında şu sözlerle açıklamıştı:

"Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni."

Şarkıcı, sözlerine "Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!" diye devam etmişti.

Tedavisi devam eden Şimal'den yeni paylaşım: Çok şey değişti - 4

ESKİ VE YENİ HALİNİ PAYLAŞTI

Tedavi süreci devam eden şarkıcı Şimal, eski ve yeni halini takipçileriyle paylaştı.

Tedavisi devam eden Şimal'den yeni paylaşım: Çok şey değişti - 5

"ŞU HALİME BİLE ŞÜKREDİYORUM"

Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Bir önce attığım hikayedeki Şimal'den tek farkım kel olmam desem de inanmayın. Çünkü çok şey değişti. Mesela şu halime bile şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

Tedavisi devam eden Şimal'den yeni paylaşım: Çok şey değişti - 6

"FONDÖTEN BİLE YETMİYOR"

Öte yandan Şimal, geçtiğimiz aylarda ışın tedavisi sonrası çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı.

Şimal, paylaşımına "Evet, ışın tedavisinden sonra yüzümün son hali... Dışarı çıkarken öyle fondöten uyguluyorum ki o bile yetmiyor inanır mısınız? Paris filtresiyle bu kadar kapandı. Allah büyük ya buna da şükür" notunu düşmüştü.

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