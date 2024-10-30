Tedavisi devam eden Şimal'den yeni paylaşım: Çok şey değişti
Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan Şimal, hastalığının metastaz yaptığını açıklamıştı. Şimdilerde tedavisi süren ünlü şarkıcı, eski ve yeni halini takipçileriyle paylaştı.
2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.