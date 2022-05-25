Teksas'ta 21 kişininin öldürüldüğü silahlı saldırıya ünlü isimlerden tepki geldi

Teksas asıllı oyuncu Matthew McConaughey, memleketinde yaşanan bu hadise için duygularını uzun bir yazı ile dile getirdi. 52 yaşındaki oyuncu, “Herkesin de bildiği gibi, doğduğum yer olan Uvalde, Teksas'ta yine büyük bir silahlı saldırı gerçekleşti. Bir kere daha, bize verilen özgürlüklerin doğru kullanılmadığı trajik bir şekilde kanıtlandı. Her Amerikalının aynaya uzun ve derin bir şekilde bakıp ‘Gerçekten neye değer veriyoruz? Problemi nasıl çözüyoruz? Bugün daha sağlıklı, güvenli bir ülkeye sahip olmak için ne tür küçük fedakarlıklarda bulunmalıyız?’ diye sorması gerekiyor” ifadelerini kullandı.