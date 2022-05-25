Teksas'ta 21 kişininin öldürüldüğü silahlı saldırıya ünlü isimlerden tepki geldi

Haberler - ntv.com.tr | 25.05.2022 - 10:43 - Son Güncelleme : 25.05.2022 - 10:56
Teksas asıllı oyuncu Matthew McConaughey, memleketinde yaşanan bu hadise için duygularını uzun bir yazı ile dile getirdi. 52 yaşındaki oyuncu, “Herkesin de bildiği gibi, doğduğum yer olan Uvalde, Teksas'ta yine büyük bir silahlı saldırı gerçekleşti. Bir kere daha, bize verilen özgürlüklerin doğru kullanılmadığı trajik bir şekilde kanıtlandı. Her Amerikalının aynaya uzun ve derin bir şekilde bakıp ‘Gerçekten neye değer veriyoruz? Problemi nasıl çözüyoruz? Bugün daha sağlıklı, güvenli bir ülkeye sahip olmak için ne tür küçük fedakarlıklarda bulunmalıyız?’ diye sorması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
ABD’li oyuncu Chris Evans, Twitter hesabından “Yeter!” mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi.
Amerikalı pop şarkıcı Taylor Swift “Uvalde’de gerçekleşen cinayetlerden ötürü üzüntü ve öfke doluyum” diyerek NBA oyuncusu Steve Kerr’in trajik olayla ilgili yorumlarını içeren videoyu paylaştı.
Oyuncu, şarkıcı ve girişimci Selena Gomez, “Bugün, sadece eğitim almak isteyen 18 öğrenci doğup büyüdüğüm yer olan Teksas’ta öldürüldü. Bir öğretmen yeterince maalesef yeterince takdir edilmeyen işini yaparken öldürüldü. Eğer çocuklar okullarda güvende değilse, nerede güvende olacaklar?” sözlerini kullandı.
Efsanevi NBA oyuncusu Lebron James, Twitter hesabından Robb Elementary School’da yaşanan trajik olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. James, “Okulların en güvenli yer olması gerekiyordu!” derken bazı şeylerin değişmesi gerektiğini ifade etti.
Talk şov sunucusu Andy Cohen, yaptığı paylaşımda “Ne korkunç bir ülke bu. Kadınların üreme haklarını ellerinden alın ama herkese silah verin. En kötü ne olabilir ki?” dedi.
Korku türünün usta ismi yazar Stephen King “Acil silah kontrolü yapılsın! Masumların katliamına bir son verin” paylaşımında bulundu.