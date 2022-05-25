Teksas'ta 21 kişininin öldürüldüğü silahlı saldırıya ünlü isimlerden tepki geldi

Haberler - ntv.com.tr | 25.05.2022 - 10:43 - Son Güncelleme : 25.05.2022 - 10:56

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişinin hayatını kaybetmesi tüm dünya gündemine oturdu. Eğlence ve spor dünyasından pek çok isim ABD’deki silahlama yasalarını eleştirirken saldırıda hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirdi.

Teksas'ta 21 kişininin öldürüldüğü silahlı saldırıya ünlü isimlerden tepki geldi - 1

18 yaşındaki bir saldırganın ABD’nin Teksas eyaletindeki bir okula düzenlediği silahlı saldırı Amerika’yı yasa boğdu. 19 öğrenci ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya ünlü isimler de sessiz kalmadı.

Teksas'ta 21 kişininin öldürüldüğü silahlı saldırıya ünlü isimlerden tepki geldi - 2

Teksas asıllı oyuncu Matthew McConaughey, memleketinde yaşanan bu hadise için duygularını uzun bir yazı ile dile getirdi. 52 yaşındaki oyuncu, “Herkesin de bildiği gibi, doğduğum yer olan Uvalde, Teksas'ta yine büyük bir silahlı saldırı gerçekleşti. Bir kere daha, bize verilen özgürlüklerin doğru kullanılmadığı trajik bir şekilde kanıtlandı. Her Amerikalının aynaya uzun ve derin bir şekilde bakıp ‘Gerçekten neye değer veriyoruz? Problemi nasıl çözüyoruz? Bugün daha sağlıklı, güvenli bir ülkeye sahip olmak için ne tür küçük fedakarlıklarda bulunmalıyız?’ diye sorması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Teksas'ta 21 kişininin öldürüldüğü silahlı saldırıya ünlü isimlerden tepki geldi - 3

ABD’li oyuncu Chris Evans, Twitter hesabından “Yeter!” mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi.

Teksas'ta 21 kişininin öldürüldüğü silahlı saldırıya ünlü isimlerden tepki geldi - 4

Amerikalı pop şarkıcı Taylor Swift “Uvalde’de gerçekleşen cinayetlerden ötürü üzüntü ve öfke doluyum” diyerek NBA oyuncusu Steve Kerr’in trajik olayla ilgili yorumlarını içeren videoyu paylaştı.

Teksas'ta 21 kişininin öldürüldüğü silahlı saldırıya ünlü isimlerden tepki geldi - 5

Oyuncu, şarkıcı ve girişimci , “Bugün, sadece eğitim almak isteyen 18 öğrenci doğup büyüdüğüm yer olan Teksas’ta öldürüldü. Bir öğretmen yeterince maalesef yeterince takdir edilmeyen işini yaparken öldürüldü. Eğer çocuklar okullarda güvende değilse, nerede güvende olacaklar?” sözlerini kullandı.

Teksas'ta 21 kişininin öldürüldüğü silahlı saldırıya ünlü isimlerden tepki geldi - 6

Efsanevi NBA oyuncusu Lebron James, Twitter hesabından Robb Elementary School’da yaşanan trajik olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. James, “Okulların en güvenli yer olması gerekiyordu!” derken bazı şeylerin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Teksas'ta 21 kişininin öldürüldüğü silahlı saldırıya ünlü isimlerden tepki geldi - 7

Talk şov sunucusu Andy Cohen, yaptığı paylaşımda “Ne korkunç bir ülke bu. Kadınların üreme haklarını ellerinden alın ama herkese silah verin. En kötü ne olabilir ki?” dedi.

Teksas'ta 21 kişininin öldürüldüğü silahlı saldırıya ünlü isimlerden tepki geldi - 8

Korku türünün usta ismi yazar Stephen King “Acil silah kontrolü yapılsın! Masumların katliamına bir son verin” paylaşımında bulundu.

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