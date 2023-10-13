Teletabiler'in "Güneş Bebeği" anne oluyor

Doğar doğmaz bir TV yıldızı haline gelen Teletabiler’deki "Güneş Bebek" Jess Smith anne olacağını duyurdu.

Teletabiler'in "Güneş Bebeği" anne oluyor - 1

Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ünlü çizgi filmdeki Teletabiler, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

İngiliz yapımcılarının yerel bir hastaneyi arayıp rol için potansiyel bebeklerin isimlerini sormaları sonucu seçilen "Güneş Bebek" Jess Smith, çizgi filmdeki güneşin içinde yer alan yüz olarak dünyanın en tanınan bebeği haline geldi. 

N-LIFE HABERLERİ

Teletabiler'in "Güneş Bebeği" anne oluyor - 2

Hayatına TV ünlüsü olarak başlamış olsa da kendine eğlence dünyasında bir kariyer seçmeyen Smith anne olacağını duyurdu.

Teletabiler'in "Güneş Bebeği" anne oluyor - 3

Smith, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaşarak müjdeli haberi verdi.

Teletabiler'in "Güneş Bebeği" anne oluyor - 4

Rick Latham ile uzun süredir birlikte olan Smith, ilk kez anne olacak.

Teletabiler'in "Güneş Bebeği" anne oluyor - 5

Eski televizyon yıldızı, dizinin 1997 ile 2003 yılında yayınlanan tüm bölümlerinde yer aldı.

Teletabiler'in "Güneş Bebeği" anne oluyor - 6

NASIL ÇEKİLİYORDU?

Daily Star’a konuşan Smith, Teletabiler günlerine dair kendisine anlatılanları aktarırken, “Bir aynanın karşısına oturtuluyormuşum ve kendi kendime bakarak gülüyormuşum” demişti.

Teletabiler'in "Güneş Bebeği" anne oluyor - 7

Bir zamanların bebek ünlüsü ayrıca, “Yüksek bir sandalyeye oturtuluyormuşum, babam yerde oyuncak arabalarla oynarken yere doğru ona bakıyormuşum” diyen Smith, “Sanırım çekimler için yarım gün sette kalmışız” ifadesini kullandı.

Teletabiler'in "Güneş Bebeği" anne oluyor - 8

Teletabiler çizgi dizisi, ilk olarak 1997’de ekrana gelmesinden bu yana pek çok BAFTA ödülü kazandı, şarkıları İngiltere’deki müzik listelerinde yer aldı.

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