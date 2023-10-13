Teletabiler'in "Güneş Bebeği" anne oluyor

Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ünlü çizgi filmdeki Teletabiler, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

İngiliz yapımcılarının yerel bir hastaneyi arayıp rol için potansiyel bebeklerin isimlerini sormaları sonucu seçilen "Güneş Bebek" Jess Smith, çizgi filmdeki güneşin içinde yer alan yüz olarak dünyanın en tanınan bebeği haline geldi.