Teletabiler'in 'Güneş Kız'ı şimdi ne yapıyor?

Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ünlü çizgi film Teletabiler’deki (Teletubbies) ‘Güneş Bebek’, animasyonu izleyenlerin hafızasında.
İngiliz yapımcılarının yerel bir hastaneyi arayıp rol için potansiyel bebeklerin isimlerini sormaları sonucu seçilen Jess Smith, çizgi filmdeki güneşin içinde yer alan yüz olarak dünyanın en tanınan bebeği haline geldi. Jess Smith, artık 25 yaşında.
Smith, hayatına TV ünlüsü olarak başlamış olsa da kendine eğlence dünyasında bir kariyer seçmedi. Smith, İngiltere’nin Medway bölgesinde bir güvenlik şirketinde idari işler sorumlusu olarak çalışıyor.
Daily Star’a konuşan Smith, Teletabiler günlerine dair kendisine anlatılanları aktarırken, “Bir aynanın karşısına oturtuluyormuşum ve kendi kendime bakarak gülüyormuşum” dedi.
Bir zamanların bebek ünlüsü ayrıca, “Yüksek bir sandalyeye oturtuluyormuşum, babam yerde oyuncak arabalarla oynarken yere doğru ona bakıyormuşum” diyen Smith, “Sanırım çekimler için yarım gün sette kalmışız” ifadesini kullandı.
Dijital platform için yeniden çekilen Teletabiler’de artık güneşin içinden başka bir bebek yüzü parlıyor.
Teletabiler çizgi dizisi, ilk olarak 1997’de ekrana gelmesinden bu yana pek çok BAFTA ödülü kazandı, şarkıları İngiltere’deki müzik listelerinde yer aldı.