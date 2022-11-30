Teletabiler'in 'Güneş Kız'ı şimdi ne yapıyor?

Daily Star’a konuşan Smith, Teletabiler günlerine dair kendisine anlatılanları aktarırken, “Bir aynanın karşısına oturtuluyormuşum ve kendi kendime bakarak gülüyormuşum” dedi.

Bir zamanların bebek ünlüsü ayrıca, “Yüksek bir sandalyeye oturtuluyormuşum, babam yerde oyuncak arabalarla oynarken yere doğru ona bakıyormuşum” diyen Smith, “Sanırım çekimler için yarım gün sette kalmışız” ifadesini kullandı.