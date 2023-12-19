Tepkilerin odağındaki yeni Fransa Güzeli beden aşağılama eleştirilerine yanıt verdi

SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİ YAĞDI

Fransa'nın kuzeyindeki Dunkirk yakınlarında bulunan bir köyden yarışmaya katılan Gilles, Dijon şehrinde 5 bin kişilik seyircinin, TV karşısında da 7,5 milyon kişinin önünde Miss France seçilmişti.

Puanın yarısı izleyiciler tarafından, diğer yarısı ise yedi kadından oluşan jüri tarafından verilmişti.

Yarışmanın 103 yıllık tarihinde, ilk kez uzun saçlı olmayan bir kadının kraliçe seçilmesine sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden tepkilerini dile getirenlerden biri, "Miss France artık bir güzellik yarışması değil, kapsayıcılığa dayalı bir uyandırma yarışması" diye yazmıştı.

Bir kullanıcı ise Gilles'i "wokist" (azınlık hakları için çeşitli mücadele) değerleri aşılamakla suçlamıştı. Bir başka olumsuz yorum da Gilles'in Miss France'a hiç benzemediği ifadesini içerirken, "Saç kesimini umursamıyoruz ama çift cinsiyetli bedenin açıkça uyandırma görevi görmek için orada olduğunu biliyoruz" şeklindeydi.