Tepkilerin odağındaki yeni Fransa Güzeli beden aşağılama eleştirilerine yanıt verdi
Kısa saçlarıyla yarışma tarihine geçen yeni Fransa Güzeli'ne (Miss France) yönelik eleştiriler "beden aşağılama" seviyesine ulaşınca Eve Gilles sessizliğini bozdu: İnsanların, değiştirilemeyecek şeyleri nasıl eleştirdiklerini anlamıyorum!
Yeni seçilen Fransa Güzeli'nin (Miss France) kısa saçı ve fiziğine yönelik eleştiriler büyük bir "beden aşağılama" dalgası yarattı.
20 yaşındaki Eve Gilles, Fransa'da güzellik yarışması tarihinde ilk seçilen kısa saçlı kraliçe olarak tarihe geçmiş ancak Gilles'in 2024 Fransa Güzeli (Miss France) ünvanı almasının ardından ülkede ilginç bir tartışma başlamıştı.
Kraliçe tacını takmasının ardından Eve Gilles'in, "Kimse kim olduğunuzu belirlememeli. Uzun saçlı güzelleri görmeye alışığız ama ben kısa saçlı, androjen (çift cinsiyetli) bir görünüm seçtim. Her kadın farklıdır, hepimiz benzersiziz" sözleri çok konuşulmuş, onu destekleyenler kadar eleştirenler de olmuştu. Fransızların bir kısmı, tacını geçen yılın kazananı Indira Ampiot'tan devralan Gilless'in zaferini, "çeşitlilik" adına bir başarı olarak nitelendirerek yeni kraliçenin kısa saçlarına övgü yağdırmıştı. Yarışmanın "azınlık" ve "farklı" gruplara ayrımcılık yaptığını iddia eden çok sayıda Fransız da tepki göstermişti.