Tepkilerin odağındaki yeni Fransa Güzeli beden aşağılama eleştirilerine yanıt verdi

Kısa saçlarıyla yarışma tarihine geçen yeni Fransa Güzeli'ne (Miss France) yönelik eleştiriler "beden aşağılama" seviyesine ulaşınca Eve Gilles sessizliğini bozdu: İnsanların, değiştirilemeyecek şeyleri nasıl eleştirdiklerini anlamıyorum!

Tepkilerin odağındaki yeni Fransa Güzeli beden aşağılama eleştirilerine yanıt verdi - 1

Yeni seçilen Fransa Güzeli'nin (Miss France) kısa saçı ve fiziğine yönelik eleştiriler büyük bir "beden aşağılama" dalgası yarattı.

20 yaşındaki Eve Gilles, Fransa'da güzellik yarışması tarihinde ilk seçilen kısa saçlı kraliçe olarak tarihe geçmiş ancak Gilles'in 2024 Fransa Güzeli (Miss France) ünvanı almasının ardından ülkede ilginç bir tartışma başlamıştı.

Kraliçe tacını takmasının ardından Eve Gilles'in, "Kimse kim olduğunuzu belirlememeli. Uzun saçlı güzelleri görmeye alışığız ama ben kısa saçlı, androjen (çift cinsiyetli) bir görünüm seçtim. Her kadın farklıdır, hepimiz benzersiziz" sözleri çok konuşulmuş, onu destekleyenler kadar eleştirenler de olmuştu. Fransızların bir kısmı, tacını geçen yılın kazananı Indira Ampiot'tan devralan Gilless'in zaferini, "çeşitlilik" adına bir başarı olarak nitelendirerek yeni kraliçenin kısa saçlarına övgü yağdırmıştı. Yarışmanın "azınlık" ve "farklı" gruplara ayrımcılık yaptığını iddia eden çok sayıda Fransız da tepki göstermişti.

N-LIFE HABERLERİ

Tepkilerin odağındaki yeni Fransa Güzeli beden aşağılama eleştirilerine yanıt verdi - 2

SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİ YAĞDI

Fransa'nın kuzeyindeki Dunkirk yakınlarında bulunan bir köyden yarışmaya katılan Gilles, Dijon şehrinde 5 bin kişilik seyircinin, TV karşısında da 7,5 milyon kişinin önünde Miss France seçilmişti.

Puanın yarısı izleyiciler tarafından, diğer yarısı ise yedi kadından oluşan jüri tarafından verilmişti.

Yarışmanın 103 yıllık tarihinde, ilk kez uzun saçlı olmayan bir kadının kraliçe seçilmesine sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden tepkilerini dile getirenlerden biri, "Miss France artık bir güzellik yarışması değil, kapsayıcılığa dayalı bir uyandırma yarışması" diye yazmıştı.

Bir kullanıcı ise Gilles'i "wokist" (azınlık hakları için çeşitli mücadele) değerleri aşılamakla suçlamıştı. Bir başka olumsuz yorum da Gilles'in Miss France'a hiç benzemediği ifadesini içerirken, "Saç kesimini umursamıyoruz ama çift cinsiyetli bedenin açıkça uyandırma görevi görmek için orada olduğunu biliyoruz" şeklindeydi.

Tepkilerin odağındaki yeni Fransa Güzeli beden aşağılama eleştirilerine yanıt verdi - 3

"TRANS" YALANINI YAYDILAR

Bir kısım sosyal medya trolü Gilles'ın trans olduğunu yazan sahte Wikipedia sayfasından görüntü alarak yaygınlaştırdı.

Üniversitede matematik eğitimi alan Gilles, yarışma için çekilen mayolu fotoğraflarının yayınlanmasının ardından "beden aşağılama" dalgasının hedefi haline geldi.

Tepkilerin odağındaki yeni Fransa Güzeli beden aşağılama eleştirilerine yanıt verdi - 4

"DEĞİŞTİRİLEMEYECEK ŞEYLERİ NASIL ELEŞTİREBİLİYORSUNUZ?"

Fransız gazetesi Le Parisien'e konuşan Gilles, "Zayıf, şekilsiz vb. olduğuma yönelik yorumlara bakmayı kestim. Saçlarıma yönelik eleştiriler beni rahatsız etmiyor, bunu ben seçtim ve değiştirebilirim. Ama bedenimi ben seçmedim. Beden şeklimi ben seçmedim. Sahip olduğum metabolizmayı ben seçmedim" dedi.

"Bunlar, birlikte yaşamayı öğrendiğim şeyler" diyen Gilles, "İnsanların, değiştirilemeyecek şeyleri nasıl eleştirdiklerini anlamıyorum" ifadesini kullandı.

Tepkilerin odağındaki yeni Fransa Güzeli beden aşağılama eleştirilerine yanıt verdi - 5
Tepkilerin odağındaki yeni Fransa Güzeli beden aşağılama eleştirilerine yanıt verdi - 6

YARIŞMANIN KURALLARI DEĞİŞTİ

1920'lerden bu yana düzenlenen yarışma, çeşitliliğe önem vermediği yönünde eleştiriliyor ve baskı görüyordu.

2021'de feminist bir grup tarafından cinsiyetçilikle, çocuklu ve evli kadınların yarışmaya katılmasının engellenmesi gibi kuralları nedeniyle suçlanmıştı.

Tepkilerin büyümesi üzerine yarışmanın 24 yaşından büyüklerin katılamayacağı gibi kuralları değiştirilmiş, hatta bu yıl ilk kez trans kadınların da yarışmaya katılabilmesinin önü açılmıştı.

Tepkilerin odağındaki yeni Fransa Güzeli beden aşağılama eleştirilerine yanıt verdi - 7

"BEN MASKÜLEN TARAFI SEÇTİM"

Yarışmanın ardından bir TV kanalına konuşan Gilles, "Kısa saçlarımla konuşuluyorum, çünkü genelde yarışmacılar güzel uzun saçlara sahipler. Ben daha androjen, daha maskülen tarafı seçtim ama yine de feminen tarafımı koruyorum" demişti.

Tepkilerin odağındaki yeni Fransa Güzeli beden aşağılama eleştirilerine yanıt verdi - 8

Kısa saçlarını demode olmakla eleştirenlere Le Parisien'de çıkan röportajıyla yanıt veren yeni Fransa Güzeli, "Eğer bu saç demodeyse neden bu kadar insan hala tercih ediyor? Eğer demodeyse neden pek çok kız saçını kısaltıyor? Bu büyük bir şans bizim için. Bana göre Miss France, feminizmin bir kısmını somutlaştırıyor" ifadesini kullandı.

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