Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu: Oğluşumla ilk doğum günüm

CİNSİYETİ DE AÇIKLADI

2008 Türkiye Güzeli Tuğutlu hamilelik duyurusunu yaptığı paylaşımda "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için... Güzel bir yolculuk... Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum..." notunu düşmüştü.