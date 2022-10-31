Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu: Oğluşumla ilk doğum günüm

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan 2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, 33. yaş gününde çekilen yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu: Oğluşumla ilk doğum günüm - 1

Delibal', 'Kızım', 'Kiralık Aşk', 'İçimdeki Ses' ve 'Cebimdeki Yabancı' gibi yapımlarda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, eşi Ceyhun Ergin ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.

Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu: Oğluşumla ilk doğum günüm - 2

Karnı burnunda ilk pozlarını yayınlayarak hamileliğini duyuran ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde 33. yaş gününü kutladı. Yıldız, doğum gününde çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu: Oğluşumla ilk doğum günüm - 3

"OĞLUŞUMLA İLK DOĞUM GÜNÜM"

Tuğutlu paylaşımına "Hoş geldin yeni yaşım...bu yıl bize sürprizlerle geldin ve ne çok şey öğrettin.. Arayan, mesaj atan, güzel dileklerini eksik etmeyen herkese teşekkürler... Oğluşumla ilk doğum günüm" notunu düştü.

Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu: Oğluşumla ilk doğum günüm - 4

CİNSİYETİ DE AÇIKLADI

2008 Türkiye Güzeli Tuğutlu hamilelik duyurusunu yaptığı paylaşımda "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için... Güzel bir yolculuk... Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum..." notunu düşmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

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