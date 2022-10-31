Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu: Oğluşumla ilk doğum günüm

Delibal', 'Kızım', 'Kiralık Aşk', 'İçimdeki Ses' ve 'Cebimdeki Yabancı' gibi yapımlarda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, eşi Ceyhun Ergin ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.
Karnı burnunda ilk pozlarını yayınlayarak hamileliğini duyuran ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde 33. yaş gününü kutladı. Yıldız, doğum gününde çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Tuğutlu paylaşımına "Hoş geldin yeni yaşım...bu yıl bize sürprizlerle geldin ve ne çok şey öğrettin.. Arayan, mesaj atan, güzel dileklerini eksik etmeyen herkese teşekkürler... Oğluşumla ilk doğum günüm" notunu düştü.
2008 Türkiye Güzeli Tuğutlu hamilelik duyurusunu yaptığı paylaşımda "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için... Güzel bir yolculuk... Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum..." notunu düşmüştü.