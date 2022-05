The Kardashians'ın program sorumlusu kamera arkasını anlattı

"HER ŞEYİ KIM'İN BAKIŞ AÇISINDAN GÖSTERİYORUZ"

Independent'in haberine göre, program sorumlusu, Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma süreci gibi bazı konularda ailenin belli sınırlar çizmesi hakkında, "Onlara tamamen saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı ve şöyle ekledi:



"Kim çocuklarını korumak istiyor, bu yüzden bazen her kirli ayrıntıyı paylaşmıyor çünkü her şeyden önce çocuklarını korumak onun işi."

Bununla birlikte boşanma sürecini Kim Kardashian'ın perspektifinden anlatmaları hakkında King şunları belirtti:

"Bu Kardashian ailesinin programı. Dolayısıyla her şeyi Kim'in bakış açısından gösteriyoruz. Kanye de kesinlikle kendi bakış açısına sahiptir ama onu aktarmak programın sorumluluğu değil."