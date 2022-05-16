The Kardashians'ın program sorumlusu kamera arkasını anlattı

Haberler | 16.05.2022 - 12:30
Moda, kozmetik ve magazin dünyasının ünlü ailesi Kardashianlar'ın Hulu'da yayımlanan yeni programı The Kardashians'ın sorumlusu Danielle King hassas sahnelerin çekimleri sırasında nasıl bir strateji izlediğini anlattı.
King, Insider'a verdiği röportajda neyin yayımlanıp neyin yayımlanmayacağına dair, "İpuçlarını aileden alıyorum. Benim işim onların hayatlarını takip etmek ve paylaşmak istedikleri anları yakalamak" dedi.
Independent'in haberine göre, program sorumlusu, Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma süreci gibi bazı konularda ailenin belli sınırlar çizmesi hakkında, "Onlara tamamen saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı ve şöyle ekledi:
"Kim çocuklarını korumak istiyor, bu yüzden bazen her kirli ayrıntıyı paylaşmıyor çünkü her şeyden önce çocuklarını korumak onun işi."
Bununla birlikte boşanma sürecini Kim Kardashian'ın perspektifinden anlatmaları hakkında King şunları belirtti:
"Bu Kardashian ailesinin programı. Dolayısıyla her şeyi Kim'in bakış açısından gösteriyoruz. Kanye de kesinlikle kendi bakış açısına sahiptir ama onu aktarmak programın sorumluluğu değil."
Program sorumlusu ayrıca Kim Kardashian'ın Pete Davidson'la ilişkisini bir süre kameralardan uzak tutmak istediğini de söyledi.
İlişkinin yeni olması sebebiyle Kardashian, Davidson'la geçirdiği zamanları paylaşmak için henüz hazır hissetmiyormuş.
Travis Barker'ın Kourtney Kardashian'a evlenme teklif ettiği anların çok heyecan verici olduğunu dile getiren King, müzisyenin planını nerede ve ne zaman gerçekleştireceğini bilmediklerini söyledi. Bu nedenle o dönem tetikte beklediklerini dile getiren King şunları ekledi:
"Travis Barker çok romantik ve mükemmeliyetçi biri. Tüm detaylar kontrolü altındaydı. Etkileyiciydi ama işin prodüksiyon kısmında tırnaklarımızı yiyip bitirdik."
14 yıl boyunca yayımlanan Keeping Up With Kardashians'ın ekranlara veda etmesinin ardından hazırlanan The Kardashians, 14 Nisan'da yayın hayatına başladı.