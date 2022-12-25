The Sun gazetesi Meghan Markle ve Prens Harry’den özür diledi

ŞİKAYET YAĞDI

Gazete şöyle yazdı:



"Geçen cumartesi günkü Sun'da Jeremy Clarkson, Sussex Düşesi hakkında bir yorum makalesi yazdı. Yazı, güçlü bir tepkiye ve bağımsız basın düzenleyicisi Ipso'ya (Bağımsız Basın Standartları Teşkilatı) çok sayıda şikayette bulunulmasına yol açtı. Jeremy, bu haftanın başlarında attığı bir tweet'te, ‘Game of Thrones'taki bir sahneye beceriksizce atıfta bulunduğunu’ ve ‘bu kadar çok insanın incinmesine neden olduğu için dehşete düştüğünü" söyledi. Bundan sonra daha dikkatli olacağını da ekledi.



Clarkson’ın yazısının ardından 18 bine yakın kişi, Bağımsız Basın Standartları Teşkilatı ile iletişime geçerek yazıyı şikayet etmişti.