The Weeknd artık adını değiştiriyor

THE WEEKND NASIL THE WEEKND OLDU?

2010'un sonlarına doğru, YouTube'a The Weeknd ismiyle birkaç şarkı yükleyen şarkıcı, bu sayede kendini tanıtmaya başladı. 2011'de dokuzar parçadan oluşan House of Ballons, Thursday ve Echoes of Silence adlı üç mixtape albümü ile beğeni topladı. 2012'de Trilogy albümü, 2011 mixtape'lerindeki şarkıların yeniden çalışılmış halleri olarak yeniden sunuldu. 2015'te Grinin Elli Tonu filminin müziklerinde yer alan "Earned It" uzun süre müzik listelerinin bir numarası olarak kaldı. Hemen ardından piyasaya çıkan ikinci stüdyo albümü "Beauty Behind the Madness" ile ABD listelerinde zirveye yükseldi.

Müzik eleştirmenlerinden tam not alan The Weeknd için MTV'nin sunucusu John Norris "kendi jenerasyonunun en iyi sese sahip sanatçısı ve Michael Jackson'dan sonraki en iyi müzikal yetenek" nitelendirmesi yaptı.