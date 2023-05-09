The Weeknd artık adını değiştiriyor

Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd, adını değiştiriyor. 33 yaşındaki dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı, W Magazine'e verdiği röportajda kendine has müzisyen kimliğini öldürmek istediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, kendi adı olan Abel Tesfaye'yi kullanacağını anlatırken, "Şu anda bir arınma yolundayım" ifadesini kullandı.
Bir dönem Selena Gomez ve Bella Hadid ile yaşadığı ilişkilerle de adından söz ettiren The Weeknd, "Weeknd bölümünü kapatmaya hazırlandığım bir yer ve zamandayım" dedi.
Tam adı Abel Makkonen Tesfaye olan sanatçı, 2016'da çıkardığı Starboy albümünde The Weeknd adıyla tanındı. Artık lakabını kullanmak istemediğini söyleyen şarkıcı, "Hala The Weeknd'i öldürmek istiyorum. Ve öldüreceğim. Eninde sonunda. Kesinlikle kabuk değiştirmeye ve yeniden doğmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.
Şu anda üzerinde çalıştığı albümün The Weeknd olarak çıkaracağı so albüm olacağını söyleyen sanatçı, "The Weeknd olarak söyleyebileceğim her şeyi söyledim" dedi.
2010'un sonlarına doğru, YouTube'a The Weeknd ismiyle birkaç şarkı yükleyen şarkıcı, bu sayede kendini tanıtmaya başladı. 2011'de dokuzar parçadan oluşan House of Ballons, Thursday ve Echoes of Silence adlı üç mixtape albümü ile beğeni topladı. 2012'de Trilogy albümü, 2011 mixtape'lerindeki şarkıların yeniden çalışılmış halleri olarak yeniden sunuldu. 2015'te Grinin Elli Tonu filminin müziklerinde yer alan "Earned It" uzun süre müzik listelerinin bir numarası olarak kaldı. Hemen ardından piyasaya çıkan ikinci stüdyo albümü "Beauty Behind the Madness" ile ABD listelerinde zirveye yükseldi.
Müzik eleştirmenlerinden tam not alan The Weeknd için MTV'nin sunucusu John Norris "kendi jenerasyonunun en iyi sese sahip sanatçısı ve Michael Jackson'dan sonraki en iyi müzikal yetenek" nitelendirmesi yaptı.