Threads uygulamasına ilk katılan ünlüler

Twitter'a rakip olarak Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg tarafından piyasaya sürülen Threads uygulaması açılır açılmaz Türkiye'den ve dünyadan ünlü isimlerin de ilgisini çekti. İşte yeni uygulamaya ilk katılan ünlü isimler...

Threads uygulamasına ilk katılan ünlüler - 1

Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg tarafından piyasaya sürülen Threads uygulaması, 100'den fazla ülkede kullanıma girdi. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın "metin tabanlı sohbet uygulaması" olan Threads'e, şimdiden ünlü isimler de kaydolmaya başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Threads uygulamasına ilk katılan ünlüler - 2

İlk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişinin hesap açtığı Threads uygulamasının ilk kullanıcılarından biri Shakira oldu.

Threads uygulamasına ilk katılan ünlüler - 3

Instagram'ın en popüler isimlerinden Kim Kardashian ve Khloe Kardashian da artık Threads dünyasında.

Threads uygulamasına ilk katılan ünlüler - 4

Jennifer Lopez, Justin Bieber, ünlü İngiliz şef Gordon Ramsey de Threads'in ilk kullanıcılarından oldu.

Threads uygulamasına ilk katılan ünlüler - 5

Türkiye'den de pek çok ünlü isim Threads uygulamasında hesap açtı.

Threads uygulamasına ilk katılan ünlüler - 6

Bu isimler arasında Hadise, Ezgi Mola, Sertab Erener, Pınar Altuğ, Gülben Ergen, Seda Bakan, Ebru Gündeş, Emel Çölgeçen, Reynmen, Hande Erçel, Can Yılmaz, Hande Yener, Kerem Bürsin, Mert Fırat, Mert Yazıcıoğlu, Simge Sağın yer aldı.

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