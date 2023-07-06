Threads uygulamasına ilk katılan ünlüler

Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg tarafından piyasaya sürülen Threads uygulaması, 100'den fazla ülkede kullanıma girdi. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın "metin tabanlı sohbet uygulaması" olan Threads'e, şimdiden ünlü isimler de kaydolmaya başladı.