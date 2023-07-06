Threads uygulamasına ilk katılan ünlüler
Twitter'a rakip olarak Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg tarafından piyasaya sürülen Threads uygulaması açılır açılmaz Türkiye'den ve dünyadan ünlü isimlerin de ilgisini çekti. İşte yeni uygulamaya ilk katılan ünlü isimler...
Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg tarafından piyasaya sürülen Threads uygulaması, 100'den fazla ülkede kullanıma girdi. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın "metin tabanlı sohbet uygulaması" olan Threads'e, şimdiden ünlü isimler de kaydolmaya başladı.