TikTok fenomeni hastaneye kaldırıldı: Çığlıklar içinde yardım istedi

İrlandalı seyahat fenomeni Julie, Filipinler seyahati sırasında denizanasının sokması sonucu hastanelik oldu.

TikTok fenomeni hastaneye kaldırıldı: Çığlıklar içinde yardım istedi - 1

TikTok'ta büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Julie, Filipinler'de bir adada yüzerken, üst uyluğunda şiddetli bir ağrı hissetti. Büyük bir denizanasının kendisini soktuğunu fark eden genç kadın, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi. Şans eseri ziyaretçiler arasında bulunan iki sağlık görevlisi, Julie'ye ilk müdahaleyi yaptılar, ardından yaklaşık üç saat uzaklıkta bulunan bir hastaneye götürüldü.

N-LIFE HABERLERİ

TikTok fenomeni hastaneye kaldırıldı: Çığlıklar içinde yardım istedi - 2

Burada tedavisi yapılan Julie, yaşadığı sancılı süreci TikTok hesabından takipçileriyle paylaştı.

Genç fenomen, ''Acıyı ilk hissettiğimde sadece koşup bağırdığımı hatırlıyorum. Şokun etkisiyle ağlayamıyordum bile. Zehir yayıldıkça, titremeye başladım. Uyluklarıma ve kalçama sıcak bir ütü basılmış gibiydi. Ağrı, bir gün boyunca geçmedi'' ifadelerini kullandı.

TikTok fenomeni hastaneye kaldırıldı: Çığlıklar içinde yardım istedi - 3

Teknede bulunan doktor ve hemşirenin kendisini tedavi etmek için büyük çaba harcadıklarını belirten Julie, ''Beni bir saat boyunca gözlem altında tuttular. Çünkü denizanasının zehri, yarım saat içinde kalp krizi geçirmeme neden olabilirdi. Ayrıca nörotoksin beynime giderse felç  kalabilirdim'' dedi.

TikTok fenomeni hastaneye kaldırıldı: Çığlıklar içinde yardım istedi - 4

Olayın, Palawan adasında gerçekleştiğini anlatan genç kadın, "Bu bölgede denizanasının olması çok nadir görülen bir durum. Aksi takdirde bizi oraya götürmezlerdi'' yorumunda bulundu.

TikTok fenomeni hastaneye kaldırıldı: Çığlıklar içinde yardım istedi - 5

Denizanası sokması, denizanasının tentaküllerindeki hücreler aracılığıyla vücuda zehir enjekte etmesi sonucu meydana gelir. Bu sokma, genellikle ciltte acı, kaşıntı, kızarıklık ve şişlik gibi belirtilerle kendini gösterir. 

TikTok fenomeni hastaneye kaldırıldı: Çığlıklar içinde yardım istedi - 6

Zehir, sinir sistemini etkileyerek kas spazmları, baş dönmesi, nefes darlığı ve kalp atışında düzensizlik gibi sistemik semptomlara yol açabilir.

Denizanası sokmalarından korunmak için, denizanası yoğunluklarının fazla olduğu bölgelerden kaçınmak veya vücuda uygun koruyucu giysiler giymek önemlidir.

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