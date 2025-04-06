TikTok fenomeni hastaneye kaldırıldı: Çığlıklar içinde yardım istedi

TikTok'ta büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Julie, Filipinler'de bir adada yüzerken, üst uyluğunda şiddetli bir ağrı hissetti. Büyük bir denizanasının kendisini soktuğunu fark eden genç kadın, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi. Şans eseri ziyaretçiler arasında bulunan iki sağlık görevlisi, Julie'ye ilk müdahaleyi yaptılar, ardından yaklaşık üç saat uzaklıkta bulunan bir hastaneye götürüldü.