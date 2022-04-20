TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: Ben Melis

Haberler | 20.04.2022 - 16:49

TikTok’ta yayınladığı taklit videolarıyla tanınan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi. Yeni halini paylaşan Sağlam, ismini de Melis olarak değiştirdiğini açıkladı.

TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: Ben Melis - 1

Müge Anlı, Hürrem, Ferhunde gibi ünlü isimlerin parodi videolarını çekerek ünlenen fenomen Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirme sürecini tamamladığını duyurdu.

TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: Ben Melis - 2

Sağlam artık hayatına Melis ismiyle devam edeceğini açıkladı.

TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: Ben Melis - 3

Sağlam, "Sizin de uzun zamandır tahmin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecimdeydim ve sonunda bu süreci tamamladım. Çocukluğumdan itibaren farklı olduğumu ve içerisinde bulunduğum bedene ait olmadığımı hissediyor ve biliyordum artık bu süreci tamamlayarak yıllar önce aynaya bakıp kendisini farklı hayal eden Melikhan’a borcumu ödedim" dedi.

TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: Ben Melis - 4

"Çocukluğumdaki bana bu zamana kadar benimle olduğu için teşekkür ediyorum" diyen Sağlam, "Sana olan borcumu son zerresine kadar verecek ve senin istediğin bedende yaşamanı sağlayacağım çünkü bunu hak ediyorsun. Ben Melis Sağlam" açıklamasında bulundu.

TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: Ben Melis - 5

Cinsiyet değiştiren fenomen en büyük destekçisinin annesi olduğunu da söyledi.

TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: Ben Melis - 6

Sağlam yeni halinden kareler de yayınladı. İşte Sağlam'ın değişiminden diğer kareler...

TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: Ben Melis - 7
TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: Ben Melis - 8
TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: Ben Melis - 9
TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: Ben Melis - 10
TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: Ben Melis - 11
TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: Ben Melis - 12

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