TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti

Haberler - ntv.com.tr | 08.06.2022 - 14:24 - Son Güncelleme : 08.06.2022 - 14:48

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlandı. Davayı kazandıktan sonra konser veren, TikTok'a katılarak kendisine destek olan herkese teşekkür eden Depp'in zafer kutlamaları sürerken, oyuncunun Amber Heard ile bir dönem beraber yaşadığı Los Angeles'taki ev 1,7 milyon dolara satışa çıktı.

TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti - 1

Yaklaşık 6 hafta süren karalama sürecinde ’ün iddialarıyla karşı karşıya kalan ve jürinin kararıyla haklı çıkan , popüler sosyal medya platformu TikTok’a katıldı.

TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti - 2

İLK TİKTOK PAYLAŞIMINDA HAYRANLARI VAR

Oyuncu yaptığı ilk TikTok paylaşımında, Jeff Beck ile çıktığı konser turnesinden videoların yanı sıra mahkemeye giderken ellerinde pankartlarla kendisine destek olan hayranlarının görüntülerine yer verdi.

TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti - 3

"AYNI YOLDA BERABER YÜRÜDÜK"

58 yaşındaki oyuncu ilk paylaşımında “Çok değerli sadık destekçilerime... Her yere beraber gittik, her şeyi beraber gördük. Aynı yolda beraber yürüdük. Beraber doğru şeyi yaptık çünkü siz değer verdiniz. Ve şimdi, geleceğe beraber ilerliyoruz. Size teşekkür etmekten başka nasıl minnettar olduğumu ifade edebilirim bilmiyorum. Bu yüzden teşekkürler. Sevgiler ve saygılarla, JD” ifadelerini kullandı.

TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti - 4

HAYRANLARI HEP DESTEKLEDİ

Dava sürecini sıkı bir şekilde takip eden hayranları, Depp'i mahkeme salonunun kapısında beklemiş ve hep destek vermişti.

TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti - 5

KARARDAN MEMNUN DEĞİL

People'ın yaptığı habere göre Depp’in bu paylaşımının ardından Amber Heardün “Depp geleceğe ilerlerken kadın hakları geriye doğru gidiyor” ifadesini kullandığı belirtildi.

TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti - 6

TAZMİNATI ÖDEYEBİLECEK Mİ?

Karalama davasını kaybeden 36 yaşındaki oyuncunun Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesi kararlaştırılmıştı. Ancak Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft, oyuncunun bu miktarı ödemesinin mümkün olmadığını dile getirmişti.

TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti - 7

"JÜRİ DEPP'İN TARAFINI TUTTU"

Avukat, Heard’ün mahkemenin kararından hiç memnun olmadığını ve jürinin Depp’in tarafını tutuğunu dile getirdi. “Bugün yaşadığım hayal kırıklığını kelimelerle ifade etmem mümkün değil” diyen Heard, verilen kararın sadece kendisi için değil tüm kadınlar için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtmişti.

TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti - 8

HAYRANLARI AKIN ETTİ

Depp'in şu anda TikTok’ta 8 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti - 9

DAVA BİTTİ EV SATIŞA ÇIKTI

DailyMail'e göre, Depp ve Heard’ün bir dönem Los Angeles’ta beaber yaşadığı ev satışa çıkarıldı.

TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti - 10

1.7 MİLYON DOLARLIK EV

Çiftin karalama davasının sona ermesinin ardından gündeme gelen ev, 1.7 milyon dolardan satışa çıktı.

TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti - 11

İki banyolu ve tek yatak odalı evin satışı, çiftin karalama davasını sona ermesinin ardından gündeme geldi. Mahkeme ile satışın art arda gelmesinin 'tesadüf' olduğu düşünülüyor.

TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti - 12

HOLLYWOOD DEPP'İN AVUKATINI ÇOK SEVDİ

İftira davasında Johnny Depp'in avukatlığını yapan ve adını bütün dünyaya duyuran Camille Vasquez'in taliplerinin arttığı öne sürüldü. New York Post'a konuşan hem hem de hukuk dünyasından kaynaklar, pek çok kişinin Vasquez'in peşinden koştuğunu iddia etti.

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