TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti

"AYNI YOLDA BERABER YÜRÜDÜK"

58 yaşındaki oyuncu ilk paylaşımında “Çok değerli sadık destekçilerime... Her yere beraber gittik, her şeyi beraber gördük. Aynı yolda beraber yürüdük. Beraber doğru şeyi yaptık çünkü siz değer verdiniz. Ve şimdi, geleceğe beraber ilerliyoruz. Size teşekkür etmekten başka nasıl minnettar olduğumu ifade edebilirim bilmiyorum. Bu yüzden teşekkürler. Sevgiler ve saygılarla, JD” ifadelerini kullandı.