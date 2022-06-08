TikTok'a katılan Johnny Depp, 'sadık' hayranlarına teşekkür etti

Haberler - ntv.com.tr | 08.06.2022 - 14:24 - Son Güncelleme : 08.06.2022 - 14:48
Yaklaşık 6 hafta süren karalama sürecinde Amber Heard’ün iddialarıyla karşı karşıya kalan ve jürinin kararıyla haklı çıkan Johnny Depp, popüler sosyal medya platformu TikTok’a katıldı.
Oyuncu yaptığı ilk TikTok paylaşımında, Jeff Beck ile çıktığı konser turnesinden videoların yanı sıra mahkemeye giderken ellerinde pankartlarla kendisine destek olan hayranlarının görüntülerine yer verdi.
58 yaşındaki oyuncu ilk paylaşımında “Çok değerli sadık destekçilerime... Her yere beraber gittik, her şeyi beraber gördük. Aynı yolda beraber yürüdük. Beraber doğru şeyi yaptık çünkü siz değer verdiniz. Ve şimdi, geleceğe beraber ilerliyoruz. Size teşekkür etmekten başka nasıl minnettar olduğumu ifade edebilirim bilmiyorum. Bu yüzden teşekkürler. Sevgiler ve saygılarla, JD” ifadelerini kullandı.
Dava sürecini sıkı bir şekilde takip eden hayranları, Depp'i mahkeme salonunun kapısında beklemiş ve hep destek vermişti.
People'ın yaptığı habere göre Depp’in bu paylaşımının ardından Amber Heard’ün “Depp geleceğe ilerlerken kadın hakları geriye doğru gidiyor” ifadesini kullandığı belirtildi.
Karalama davasını kaybeden 36 yaşındaki oyuncunun Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesi kararlaştırılmıştı. Ancak Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft, oyuncunun bu miktarı ödemesinin mümkün olmadığını dile getirmişti.
Avukat, Heard’ün mahkemenin kararından hiç memnun olmadığını ve jürinin Depp’in tarafını tutuğunu dile getirdi. “Bugün yaşadığım hayal kırıklığını kelimelerle ifade etmem mümkün değil” diyen Heard, verilen kararın sadece kendisi için değil tüm kadınlar için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtmişti.
Depp'in şu anda TikTok’ta 8 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
DailyMail'e göre, Depp ve Heard’ün bir dönem Los Angeles’ta beaber yaşadığı ev satışa çıkarıldı.
Çiftin karalama davasının sona ermesinin ardından gündeme gelen ev, 1.7 milyon dolardan satışa çıktı.
İki banyolu ve tek yatak odalı evin satışı, çiftin karalama davasını sona ermesinin ardından gündeme geldi. Mahkeme ile satışın art arda gelmesinin 'tesadüf' olduğu düşünülüyor.
İftira davasında Johnny Depp'in avukatlığını yapan ve adını bütün dünyaya duyuran Camille Vasquez'in taliplerinin arttığı öne sürüldü. New York Post'a konuşan hem Hollywood hem de hukuk dünyasından kaynaklar, pek çok kişinin Vasquez'in peşinden koştuğunu iddia etti.