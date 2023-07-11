TikTok'da en çok takipçisi olan isimler arasında bir de Türk var
Videoların milyonlarca defa izlendiği TikTok'ta en fazla hangi isimler takip ediliyor? En çok takipçili TikTok kullanıcıları açıklandı. Aralarında Türkiye'den de bir isim var.
Video paylaşımını esas alan sosyal medya platformu TikTok, 2017'den beri hayatımızda; ancak popülerliği 2019'da arttı, 2020'deki pandemide zirveye çıktı.
Peki, videoların milyonlarca defa izlendiği TikTok'ta en fazla hangi isimler takip ediliyor?
Milyonlarca takipçisi olan TikTok hesapları arasında bir de Türk var.