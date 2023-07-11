TikTok'da en çok takipçisi olan isimler arasında bir de Türk var

Video paylaşımını esas alan sosyal medya platformu TikTok, 2017'den beri hayatımızda; ancak popülerliği 2019'da arttı, 2020'deki pandemide zirveye çıktı.

Peki, videoların milyonlarca defa izlendiği TikTok'ta en fazla hangi isimler takip ediliyor?

Milyonlarca takipçisi olan TikTok hesapları arasında bir de Türk var.