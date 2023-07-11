TikTok'da en çok takipçisi olan isimler arasında bir de Türk var

Videoların milyonlarca defa izlendiği TikTok'ta en fazla hangi isimler takip ediliyor? En çok takipçili TikTok kullanıcıları açıklandı. Aralarında Türkiye'den de bir isim var.

TikTok'da en çok takipçisi olan isimler arasında bir de Türk var - 1

Video paylaşımını esas alan sosyal medya platformu TikTok, 2017'den beri hayatımızda; ancak popülerliği 2019'da arttı, 2020'deki pandemide zirveye çıktı.

Peki, videoların milyonlarca defa izlendiği TikTok'ta en fazla hangi isimler takip ediliyor?

Milyonlarca takipçisi olan TikTok hesapları arasında bir de Türk var.

N-LIFE HABERLERİ

TikTok'da en çok takipçisi olan isimler arasında bir de Türk var - 2

10. Dwayne Johnson

Takipçi sayısı: 71,1 milyon

TikTok'da en çok takipçisi olan isimler arasında bir de Türk var - 3

9. Burak Özdemir (CZN Burak)

Takipçi sayısı: 71,7 milyon

TikTok'da en çok takipçisi olan isimler arasında bir de Türk var - 4

8. Will Smith

Takipçi sayısı: 73,1 milyon

TikTok'da en çok takipçisi olan isimler arasında bir de Türk var - 5

7. Kimberly Loaiza

Takipçi sayısı: 75,9 milyon

TikTok'da en çok takipçisi olan isimler arasında bir de Türk var - 6

6. Zach King

Takipçi sayısı: 78 milyon

TikTok'da en çok takipçisi olan isimler arasında bir de Türk var - 7

5. MrBeast (Jimmy Donaldson)

Takipçi sayısı: 84,8 milyon

TikTok'da en çok takipçisi olan isimler arasında bir de Türk var - 8

4. Addison Rae

Takipçi sayısı: 88,5 milyon

TikTok'da en çok takipçisi olan isimler arasında bir de Türk var - 9

3. Bella Poarch

Takipçi sayısı: 92,6 milyon

TikTok'da en çok takipçisi olan isimler arasında bir de Türk var - 10

2. Charli D’Amelio

Takipçi sayısı: 151 milyon

TikTok'da en çok takipçisi olan isimler arasında bir de Türk var - 11

1. Khabane Lame

Takipçi sayısı: 161,3 milyon

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