TikTok'ta ölü taklidi yapan adam CSI: Vegas dizisinde ceset rolü kaptı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir restoranda yöneticilik yapan 42 yaşındaki ABD'li, geçen seneden beri Tiktok'ta ölü taklidi yaptığı videolar paylaşıyor.
Nalley bir süre öncesine kadar videolarında "bir filmde veya dizide cansız beden rolü alana kadar cansızı oynamak" ifadesini kullanıyordu. Bazı paylaşımlarında özellikle "CSI: Vegas dizisinde oynayıncaya kadar" diyerek dizi adı da veriyordu.
TikTok yıldızı bu paylaşımlarda bir nehrin kıyısında veya köpekleri etrafında beklerken gibi anlarda cansız bir bedeni oynuyor.
Independent'in haberine göre, yaklaşık 200 videonun ardından CSI: Vegas ekibi, temmuzda Nalley'le temasa geçti.
Haberi 15 Eylül'deki 321. videosuyla duyuran adam, dizinin 3 Kasım'da yayımlanacak bölümünde yer alıyor.
TikTok yıldızı teklif geldiğinde ilk başta inanmadığını belirtti. Ancak birkaç görüşmeden sonra stüdyo kendisini çekimler için Los Angeles'a davet edince işin ciddi olduğunu anladı.
"Sadece internette eğleniyordum" diyen çiçeği burnunda oyuncu, bir yapımda yer alma dileğinin gerçekleşeceğini hiç beklemediğini belirtti:
"TikTok'ta çok zaman harcıyordum. Platformda adımı duyurmak ve belki de mümkün olduğunu düşündüğüm en az çabayla bir filme girebilmek için ne yapabileceğini çözmeye çalışıyordum."
CSI: Vegas'ın dizi sorumlusu Jason Tracey, Nalley'in söz konusu rol için harika bir tercih olduğunu söyledi:
"Belki de televizyon tarihinde hiç kimse, konuşmayan bir rol için bu kadar kapsamlı seçmelere girmedi... Morgda sık sık mankenlerimiz olur. Oyuncular, yanlarında nefes alan bir ceset olduğu için herkes kadar şaşırdı."