TikTok'ta ölü taklidi yapan adam CSI: Vegas dizisinde ceset rolü kaptı

CSI: Vegas'ın dizi sorumlusu Jason Tracey, Nalley'in söz konusu rol için harika bir tercih olduğunu söyledi:

"Belki de televizyon tarihinde hiç kimse, konuşmayan bir rol için bu kadar kapsamlı seçmelere girmedi... Morgda sık sık mankenlerimiz olur. Oyuncular, yanlarında nefes alan bir ceset olduğu için herkes kadar şaşırdı."