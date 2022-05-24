Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı

Haberler - ntv.com.tr | 24.05.2022 - 10:47 - Son Güncelleme : 24.05.2022 - 11:02

Time Dergisi, 2022 yılının en etkili 100 isminin olduğu listeyi açıkladı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isim yer alıyor. İşte Time Dergisi'nin listesindeki ünlü isimler...

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 1

ZOE KRAVITZ

Lenny Kravitz ve Lisa Bonet’in kızı olarak Hollywood dünyasına hızlı bir giriş yapan 33 yaşındaki , Robert Pattinson ile rol aldığı Batman filmindeki Kedi Kadın karakteriyle bu yılın en etkili isimlerinden biri oldu.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 2

ZENDAYA

Yer aldığı Euphoria, Spider Man: Eve Dönüş Yok, Malcom & Marie ve Dune gibi yapımlarla oyunculuk kariyerinde yükselişe geçen Zendaya, stiliyle de moda dünyasında sıkça konuşuldu.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 3

KEANU REEVES

Matrix serisinin devam filmi Matrix: Resurrections ile Neo karakterini yeniden izleyiciyle buluşturan Amerikalı oyuncu , gelecek yıl yeni John Wick filmiyle kariyerindeki yükselişini devam ettirecek.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 4

ADELE

Son albümü ‘30’ ile büyük bir başarı yakalayan Adele, hayranlarından tam not almıştı. Geçirdiği fiziksel değişim ile dikkat çeken yıldız, verdiği konserler ve özel hayatına ışık tutan şarkılarıyla yılın en etkili isimlerinden biri oldu.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 5

KRIS JENNER

Kardashian-Jenner klanının lideri konumda görülen Kris Jenner, devamlı gündemde kalmayı başaran aile üyelerinin şüphesiz gizli kahramanı.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 6

MICHELLE YEOH

Malezya asıllı oyuncu Michelle Yeoh, kariyerinde oldukça yoğun bir dönem geçirdi. Yeni Avatar filmlerine dahil olması ve rol aldığı ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ ile büyük başarı yakalaması listeye girmesine neden oldu.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 7

PETE DAVIDSON

Şu sıralar Kim Kardashian ile ilişkisiyle öne çıkan genç komedyen Pete Davidson, yakın zamanda ayrılacağını açıkladığı Saturday Night Live ile kariyerinde büyük bir ivme kazandı.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 8

OPRAH WINFREY

Amerikalı sunucu ve oyuncu Oprah Winfrey, özel konuklarını ağırladığı şovuyla yılın yine en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Adele ve Meghan Markle-Prens Harry ikilisiyle yaptığı röportajlar büyük ses getirdi.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 9

DEMNA GVASALIA

Lüks Fransız moda markası Balenciaga’nın kreatif direktörü olan Demna Gvasalia, markada yaptığı değişimlerle moda sektöründe büyük ses getirdi. Kendine has tasarımları ve işbirliği yaptığı ünlü isimler onu bu sene oldukça etkili bir isim yaptı.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 10

MILA KUNIS

Ukrayna asıllı Amerikalı oyuncu Mila Kunis, kariyerine ara verdiği bu dönemde Ukraynalı kimliğiyle öne çıktı. Eşi Ashton Kutcher ile başlattığı yardım kampanyaları ve topladıkları büyük bağışlarla oyuncu, Time’ın listesine girmeyi başardı.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 11

CHANNING TATUM

Kariyerine bir süre ara veren Channing Tatum, Hollywood’a hızlı bir dönüş yaptı. Tatum, Sandra Bullock ve Brad Pitt ile rol aldığı Kayıp Şehir filmi ve yeni projeleriyle kariyerinde yeni bir döneme girdi.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 12

SIMU LIU

Marvel sinema evreninin ilk Asyalı kahramanını canlandıran Çin asıllı Amerikalı oyuncu Simu Liu listede yer alıyor.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 13

ANDREW GARFIELD

Bu yıl kariyerinde yoğun bir sene geçiren İngiliz oyuncu Andrew Garfield, Spiderman: Eve Dönüş Yok, Tammy Faye’in Gözleri ve Tick, Tick...Boom! filmleriyle öne çıktı. Oyuncu,Tick, Tick...Boom!’daki rolüyle Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu adayı oldu.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 14

AMANDA SEYFRIED

37 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amanda Seyfried, David Fincher’ın yönettiği Mank filmiyle bu yıl Oscar’da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday oldu.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 15

SARAH JESSICA PARKER

Sex And The City’nin devamı niteliğindeki And Just Like That... ile ekranlara geri dönen Amerikalı oyuncu Sarah Jessica Parker, Time’ın en etkili isimleri listesinde.

Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı - 16

VLADIMIR ZELENSKI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda gösterdiği büyük özveriyle Time'ın listesine girdi. Zelenski, farklı platformları kullanarak ülkesine destek veren insanları bir araya getirdi.

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