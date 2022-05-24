Time Dergisi 2022'nin en etkili 100 insanını açıkladı

Haberler - ntv.com.tr | 24.05.2022 - 10:47 - Son Güncelleme : 24.05.2022 - 11:02
Lenny Kravitz ve Lisa Bonet’in kızı olarak Hollywood dünyasına hızlı bir giriş yapan 33 yaşındaki Zoe Kravitz, Robert Pattinson ile rol aldığı Batman filmindeki Kedi Kadın karakteriyle bu yılın en etkili isimlerinden biri oldu.
Yer aldığı Euphoria, Spider Man: Eve Dönüş Yok, Malcom & Marie ve Dune gibi yapımlarla oyunculuk kariyerinde yükselişe geçen Zendaya, stiliyle de moda dünyasında sıkça konuşuldu.
Matrix serisinin devam filmi Matrix: Resurrections ile Neo karakterini yeniden izleyiciyle buluşturan Amerikalı oyuncu Keanu Reeves, gelecek yıl yeni John Wick filmiyle kariyerindeki yükselişini devam ettirecek.
Son albümü ‘30’ ile büyük bir başarı yakalayan Adele, hayranlarından tam not almıştı. Geçirdiği fiziksel değişim ile dikkat çeken yıldız, verdiği konserler ve özel hayatına ışık tutan şarkılarıyla yılın en etkili isimlerinden biri oldu.
Kardashian-Jenner klanının lideri konumda görülen Kris Jenner, devamlı gündemde kalmayı başaran aile üyelerinin şüphesiz gizli kahramanı.
Malezya asıllı oyuncu Michelle Yeoh, kariyerinde oldukça yoğun bir dönem geçirdi. Yeni Avatar filmlerine dahil olması ve rol aldığı ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ ile büyük başarı yakalaması listeye girmesine neden oldu.
Şu sıralar Kim Kardashian ile ilişkisiyle öne çıkan genç komedyen Pete Davidson, yakın zamanda ayrılacağını açıkladığı Saturday Night Live ile kariyerinde büyük bir ivme kazandı.
Amerikalı sunucu ve oyuncu Oprah Winfrey, özel konuklarını ağırladığı şovuyla yılın yine en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Adele ve Meghan Markle-Prens Harry ikilisiyle yaptığı röportajlar büyük ses getirdi.
Lüks Fransız moda markası Balenciaga’nın kreatif direktörü olan Demna Gvasalia, markada yaptığı değişimlerle moda sektöründe büyük ses getirdi. Kendine has tasarımları ve işbirliği yaptığı ünlü isimler onu bu sene oldukça etkili bir isim yaptı.
Ukrayna asıllı Amerikalı oyuncu Mila Kunis, kariyerine ara verdiği bu dönemde Ukraynalı kimliğiyle öne çıktı. Eşi Ashton Kutcher ile başlattığı yardım kampanyaları ve topladıkları büyük bağışlarla oyuncu, Time’ın listesine girmeyi başardı.
Kariyerine bir süre ara veren Channing Tatum, Hollywood’a hızlı bir dönüş yaptı. Tatum, Sandra Bullock ve Brad Pitt ile rol aldığı Kayıp Şehir filmi ve yeni projeleriyle kariyerinde yeni bir döneme girdi.
Marvel sinema evreninin ilk Asyalı kahramanını canlandıran Çin asıllı Amerikalı oyuncu Simu Liu listede yer alıyor.
Bu yıl kariyerinde yoğun bir sene geçiren İngiliz oyuncu Andrew Garfield, Spiderman: Eve Dönüş Yok, Tammy Faye’in Gözleri ve Tick, Tick...Boom! filmleriyle öne çıktı. Oyuncu,Tick, Tick...Boom!’daki rolüyle Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu adayı oldu.
37 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amanda Seyfried, David Fincher’ın yönettiği Mank filmiyle bu yıl Oscar’da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday oldu.
Sex And The City’nin devamı niteliğindeki And Just Like That... ile ekranlara geri dönen Amerikalı oyuncu Sarah Jessica Parker, Time’ın en etkili isimleri listesinde.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda gösterdiği büyük özveriyle Time'ın listesine girdi. Zelenski, farklı platformları kullanarak ülkesine destek veren insanları bir araya getirdi.