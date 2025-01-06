Timothee Chalamet'in yeni tarzı beğenilmedi: Bıyığını kes!

The Mirror'ın haberine göre, Chalamet hayranları da Nikki Glaser ile aynı fikirde. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun bıyığını kesmesi için birçok paylaşımda bulundu.

Oyuncunun hayranları "Timothee Chalamet bıyığından vazgeçmeli lütfen" ve "Chalamet'in bıyığı olmamalı" gibi yorumlar yaptı.

Elbette oyuncunun yeni tarzını beğenenler de var. "Bıyık ve saç kesimi Timothee Chalamet'nin kariyerini kurtardı" ve "Neden bıyığı varken birdenbire onu çekici bulmaya başladım?" gibi yorumlar yapıldı.