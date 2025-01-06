Timothee Chalamet'in yeni tarzı beğenilmedi: Bıyığını kes!

Son dönemde Hollywood'un gözde oyuncuları arasında yer alan Timothee Chalamet, Bob Dylan biyografisindeki performansıyla Altın Küre'de aday gösterildi. Dün akşam düzenlenen törende boy gösteren yıldızın yeni tarzı beğenilmedi.

Timothee Chalamet'in yeni tarzı beğenilmedi: Bıyığını kes! - 1

Dune serisinde Paul Atreides karakterini canlandıran oyuncu Timothee Chalamet, son olarak efsanevi sanatçı Bob Dylan'ın hayatını anlatan "A Complete Unknown" adlı filmde rol aldı.

Oyuncu, filmdeki rolüyle Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi. Ödülü kazanan isim ise The Brutalist filmindeki rolüyle Adrien Brody oldu.

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N-LIFE HABERLERİ

Timothee Chalamet'in yeni tarzı beğenilmedi: Bıyığını kes! - 2

Chalamet'nin ödül törenindeki yeni tarzı alay konusu oldu. Sunucu Nikki Glaser, ünlü aktörün bıyığı için "Üst dudağındaki kirpikler muhteşem" dedi. Sunucunun esprisi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Timothee Chalamet'in yeni tarzı beğenilmedi: Bıyığını kes! - 3

The Mirror'ın haberine göre, Chalamet hayranları da Nikki Glaser ile aynı fikirde. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun bıyığını kesmesi için birçok paylaşımda bulundu.

Oyuncunun hayranları "Timothee Chalamet bıyığından vazgeçmeli lütfen" ve "Chalamet'in bıyığı olmamalı" gibi yorumlar yaptı.

Elbette oyuncunun yeni tarzını beğenenler de var. "Bıyık ve saç kesimi Timothee Chalamet'nin kariyerini kurtardı" ve "Neden bıyığı varken birdenbire onu çekici bulmaya başladım?" gibi yorumlar yapıldı.

Timothee Chalamet'in yeni tarzı beğenilmedi: Bıyığını kes! - 4

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLEBİLİR

Variety'nin haberine göre, Chalamet başarılı performansıyla Oscar yarışında yer alabilir. Amerikalı oyuncu, ilk Oscar ödülü için En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilebilir.

Dylan'ı canlandıran oyuncunun performansı şimdiden beğeni uyandırdı ve eleştirmenlerden tam not aldı.

Timothee Chalamet, daha önce "Güzel Oğlum", "Uğur Böceği", "Küçük Kadınlar", "Call Me by Your Name", "Dune" ve "Wonka" gibi filmlerde rol aldı.

Timothee Chalamet'in yeni tarzı beğenilmedi: Bıyığını kes! - 5

FİLM HAKKINDA

James Mangold'un yönettiği ve Jay Cocks ile birlikte yazdığı "A Complete Unknown", Elijah Wald'ın 2015 tarihli "Dylan Goes Electric!" adlı kitabından uyarlandı. Film, Dylan'ın hayatının 1961'den 1965'e kadar olan dört yıllık önemli bir dönemini anlatıyor.

28 yaşındaki oyuncu Call My By Your Name (2017) filmiyle kariyerinde büyük bir ivme kazandı. Christopher Nolan imzalı Interstellar, Greta Gerwig'in ödüllü filmi Ladybird, yıldız kadrolu Don't Look Up, Wonka, Bones and All, The King oyuncunun en bilinen filmleri arasında yer alıyor.

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