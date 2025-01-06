Timothee Chalamet'in yeni tarzı beğenilmedi: Bıyığını kes!
Son dönemde Hollywood'un gözde oyuncuları arasında yer alan Timothee Chalamet, Bob Dylan biyografisindeki performansıyla Altın Küre'de aday gösterildi. Dün akşam düzenlenen törende boy gösteren yıldızın yeni tarzı beğenilmedi.
Dune serisinde Paul Atreides karakterini canlandıran oyuncu Timothee Chalamet, son olarak efsanevi sanatçı Bob Dylan'ın hayatını anlatan "A Complete Unknown" adlı filmde rol aldı.
Oyuncu, filmdeki rolüyle Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi. Ödülü kazanan isim ise The Brutalist filmindeki rolüyle Adrien Brody oldu.