Tina Turner'ın ikinci evlat acısı: Oğlunun ölüm nedeni belli oldu

Tina Turner’ın diğer oğlu Craig Raymond Turner, 2018 yılında intihar etmişti. Turner, oğlunun küllerini California sahilinden denize atmıştı. 78 yaşındaki şarkıcı, kül atma seremonisini sosyal medya hesabından paylaşarak, “İntihar ettiğinde 59 yaşındaydı ama o her zaman benim bebeğim olacak” notunu yazmıştı.



Craig Raymond Turner, Studio City’deki evinde ölü bulunmuş, Turner’ın silahla intihar ettiği anlaşılmıştı. Evli olmayan ve çocuğu da bulunmayan Craig Raymond Turner, emlak danışmanlığı yapıyordu.