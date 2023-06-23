Titanik filminin yönetmeni James Cameron: Denizaltı şirketi uyarılmıştı
Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı "Titanik" filminin yönetmeni James Cameron, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltının sahibi OceanGate firması hakkında konuştu.
1912 yılında buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazına dalış yapan 5 kişi, Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Dünya gündemini meşgul eden bu haberle ilgili konuşan yönetmen James Cameron, denizaltının sahibi OceanGate firmasının daha önce uyarıldığını söyledi.