'Tıvorlu İsmail' lakaplı fenomen şarkıcı İsmail Aşkan: Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim

'Tıvorlu İsmail' olarak bilinen fenomen şarkıcı İsmail Aşkan, şapka ve gözlük takarak neden sahneye çıktığını ve yüksek platformlu sahnelerden neden atladığını anlattı. Aşkan, "Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim. Atlayıştan zevk alıyorum. Sahnede olduğum zaman zevk almıyorum" dedi.

'Tıvorlu İsmail' lakaplı fenomen şarkıcı İsmail Aşkan: Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim - 1

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölgede düğünlerde yerel sanatçı olarak katılan 'Tıvorlu İsmail', sosyal medyada seslendirdiği şarkı ile kitleleri coşturarak ünlendi.

'Tıvorlu İsmail' lakaplı fenomen şarkıcı İsmail Aşkan: Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim - 2

Güneş gözlüğü ve şapka takan, kendine özgü giyinen ve şarkı söylediği platformdan kendini aşağı atarak hayran kitlesinin içerisine karışan Aşkan, sahneden neden aşağı atladığı hakkında açıklamalarda bulundu.

'Tıvorlu İsmail' lakaplı fenomen şarkıcı İsmail Aşkan: Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim - 3

Silopi’de sahneye çıktığını ve gençlerden 20 metre uzakta olduğunu ifade eden Aşkan, sahnede zevk almadığını söyledi.

'Tıvorlu İsmail' lakaplı fenomen şarkıcı İsmail Aşkan: Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim - 4

Gençlerin içinde olmaktan zevk aldığını aktaran Aşkan, "Platform ne kadar yüksekte olsa ben atlarım. Bir ara 3-4 metre yükseklikten atladım, ayağım kırıldı. Bir ay yatakta kaldım. O atlayıştan zevk alıyorum. Sahnede olduğum zaman zevk almıyorum” dedi.

'Tıvorlu İsmail' lakaplı fenomen şarkıcı İsmail Aşkan: Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim - 5

Yeni şarkı için İstanbul'a gideceğine değinen Aşkan, "3 ay İstanbul’da kalacağım. Güzel şeyler hazırlayacağım, bomba gibi geleceğim. Hazırlığımı yapıyorum, yakın zamanda 4 parça geliyor” ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

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