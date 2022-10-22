'Tıvorlu İsmail' lakaplı fenomen şarkıcı İsmail Aşkan: Ayağımı kırdım ama sahneden atlamaya devam edeceğim

Gençlerin içinde olmaktan zevk aldığını aktaran Aşkan, "Platform ne kadar yüksekte olsa ben atlarım. Bir ara 3-4 metre yükseklikten atladım, ayağım kırıldı. Bir ay yatakta kaldım. O atlayıştan zevk alıyorum. Sahnede olduğum zaman zevk almıyorum” dedi.