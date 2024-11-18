Tolga Sarıtaş: Zeynep'in o hareketine eriyorum
Birçok başarılı yapımda rol aldıktan sonra tanınan ve kısa bir süre önce Zeynep Mayruk ile dünyaevine giren Tolga Sarıtaş, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Sarıtaş, set anıları ve eşiyle ilgili itirafıyla dikkat çekti.
"Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza" gibi projelerle tanınan ve şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide izleyici karşısına çıkan Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz haziran ayında tasarımcı Zeynep Mayruk'la nikah masasına oturmuştu.