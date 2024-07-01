Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen oğlu için dua istedi
Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Tolga Savacı'nın eşi Nermen Bezmen, oğlunun yoğun bakımda olduğunu duyurdu.
80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı (60) şubat ayında kalp krizi sonucu vefat etti. Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bezmen, eşinin vefatını "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz." notuyla paylaştı.