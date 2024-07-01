Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen oğlu için dua istedi

Nermin Bezmen, oğlunun yoğun bakımda olduğunu "Benim biricik oğlum, zen ve rind Cazımaçim, yaradan o güzel yüreğini aşkla, sanatla çarpması için sana, seni bizlere bağışladı, bağışlasın... Yüreği sevgi dolu, şefkatli sayfa arkadaşlarım, yağmur gibi akan dualarınıza minnettarım. Oğulcuğumun stent operasyonundan sonra durumu stabil, ancak henüz yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Tanrım; tüm hastalara şifa, hasta yakınlarına sabır, kuvvet versin. Sevgiyle kalın" sözleriyle duyurdu.