Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen oğlu için dua istedi

Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Tolga Savacı'nın eşi Nermen Bezmen, oğlunun yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen oğlu için dua istedi - 1

80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı (60) şubat ayında kalp krizi sonucu vefat etti. Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bezmen, eşinin vefatını "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz." notuyla paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen oğlu için dua istedi - 2

Eşinin vefatı sonrası sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Nermin Bezmen şimdi de oğlunun yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen oğlu için dua istedi - 3

"EVİNE, AİLENE SAĞLIKLA DÖN YAVRUM"

Sevenlerinden dua isteyen Bezmen, "Sevenlerimiz, dualarınız şu an yoğun bakımdaki canım oğlumla buluşsun dilerim. İkinci göz ağrım, annelik mutluluğum, gururum, yaradan seni bana, bizlere bağışlasın... Evine, ailene sağlıkla dön yavrum" dedi.

Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen oğlu için dua istedi - 4

Nermin Bezmen, oğlunun yoğun bakımda olduğunu "Benim biricik oğlum, zen ve rind Cazımaçim, yaradan o güzel yüreğini aşkla, sanatla çarpması için sana, seni bizlere bağışladı, bağışlasın... Yüreği sevgi dolu, şefkatli sayfa arkadaşlarım, yağmur gibi akan dualarınıza minnettarım. Oğulcuğumun stent operasyonundan sonra durumu stabil, ancak henüz yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Tanrım; tüm hastalara şifa, hasta yakınlarına sabır, kuvvet versin. Sevgiyle kalın" sözleriyle duyurdu.

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