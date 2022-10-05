Tom Brady ve Gisele Bünchen boşanıyor

"TOM KARİYERİNİ TERCİH ETTİ"

Page Six’in haberine göre boşanma kararı alan çift, avukatlarla görüşmelere başladı. Kaynaklar “Evlilikleri çok iyi bir konumda değil. Gisele, Tom’un kariyerini ailesine tercih ettiğini düşünüyor ve bundan bıktı. Gisele’nin hayalleri ve gerçekleştirmek istedikleri şeyler var. Hedeflerini artık ertelemek istemiyor” ifadelerini kullandı.