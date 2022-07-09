Tom Cruise Görevimiz Tehlike 8 filminin çekimlerini Westminster Abbey'de gerçekleştirmek için özel izin aldı

Haberler - ntv.com.tr | 09.07.2022 - 10:14 - Son Güncelleme : 09.07.2022 - 10:40
Görkemli kraliyet etkinliklerine ev sahipliği yapan Westminster Abbey, Amerikalı oyuncu Tom Cruise için film setine dönüşüyor.
Cruise, Görevimiz Tehlike 8 filminin çekimlerini Westminster Abbey’de gerçekleştirmek için çok nadir verilen bir izin aldı.
60 yaşındaki oyuncu, kraliyet etkinliklerinin düzenlendiği Westminster Abbey’de yeni Görevimiz Tehlike filminin bazı sahnelerini çekecek.
The Sun’ın haberine, oyuncunun filmin çekimleri için kilise arayışında olduğu ve Westminster Abbey’nin bunun için mükemmel bir mekan olduğu belirtildi.
Kilisenin genelde bu tür isteklere karşı oldukça katı bir tutum sergilediği ve talepleri geri çevirdiği biliniyor.
Pandemi nedeniyle Görevimiz Tehlike 7 filmininin vizyon tarihi ileri bir tarihe atılmıştı. Filmin 14 Temmuz 2023’te vizyona girmesi bekleniyor.
Westminster’da çekimleri gerçekleşecek olan 8. Görevimiz Tehlike filminin ise 28 Temmuz 2024’te izleyiciyle buluşması planlandı.
Cruise'un İmkansız Görevler Gücü'nün (IMF) özel ajanı Ethan Hunt olarak yer aldığı casus gerilim serisi Görevimiz Tehlike'nin 7 filminden ilk fragman yayınlandı.
Fragmanda Tom Cruise'un yanı sıra, seriye yeni katılan Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi yıldızlar da dikkat çekiyor. Yönetmenliğini, serinin beşinci filminden itibaren yönetmen koltuğunda oturan Christopher McQuarrie'nin üstlendiği 'Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One' 14 Temmuz 2023'te vizyona girecek.
Londra'nın Westminster kentinde yer alan Westminster Abbey, resmi kraliyet etkinliklerinin sık sık düzenlendiği dini bir mekan. Prens William ve Kate Middleton'ın düğünü, Şükran Günü törenleri ve birçok kraliyet etkinliği burada düzenleniyor.
Cruise, 36 yıl sonra beyazperdeye dönen Top Gun: Maverick filminin Londra'daki gösteriminde Prens William ve Kate Middleton ile bir araya gelmişti.