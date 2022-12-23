Tom Cruise kariyerinin en tehlikeli sahnesini çekti

Geçtiğimiz günlerde Top Gun: Maverick filminin gişedeki başarısı için uçaktan atlayarak izleyicilere teşekkür eden ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise, hayatının en tehlikeli sahnesini çekti.
2023 yazında izleyiciyle buluşacak olan "Mission: Impossible - Dead Reckoning" (Görevimiz Tehlike 7) filminin kamera arkası görüntülerini paylaşan yapım şirketi Paramount Pictures oyuncunun tehlike bir aksiyon sahnesine hazırlandığı anları paylaştı.
İkonik ajan Ethan Hunt’ı canlandıran Cruise, beşinci Görevimiz Tehlike filminden beri beraber çalıştığı yönetmen Christopher McQuarrie ile oldukça tehlikeli bir aksiyon sahnesi planladı.
Sahnede, Cruise bir platform üzerinde motosiklet ile hızlanıyor ve platformun sonuna vardığında yamaçtan aşağı atlıyor. Yamaçtan atlayan oyuncu, havada serbest dalışa geçiyor ve sonrasında paraşüt açarak yere güvenli bir şekilde iniyor.
Sahneyi Norveç’in yamaçlarında çeken 60 yaşındaki oyuncu “Bu şu zamana kadar denediğimiz açık ara en tehlike şey” ifadesini kullandı.
Cruise'un kariyerinin en tehlikeli sahnesini izlemek için tıklayın...
Öte yandan, yıldızın Top Gun: Maverick başarısı hayranlarına için teşekkür ettiği anlar gündem olmuştu. “Sinemaya giden ve Top Gun: Maverick’i destekleyen sizlere teşekkür etmeden yılı bitirmek istemedim” diyen Cruise, ardından kendini uçaktan attı.
Uçaktan atladıktan sonra da konuşmaya devam eden oyuncu “Size iyi zaman geçirtmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir onur” dedi.
Oyuncu yayınladığı videoyu “Şimdi irtifa kaybediyorum. İşe geri dönmem lazım. Sinemada görüşürüz” diyerek tamamladı. Filmlerinde dublör kullanmamasıyla ve adrenalin tutkusuyla bilinen oyuncunun, serbest hava dalışını (skydive) hobi olarak da yaptığı biliniyor.
Oyuncu daha önce Görevimiz Tehlike 4'ün çekimleri sırasında dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'da 828 metre yükseklikte asılı kalmıştı.
Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, 14 Temmuz 2023’te izleyicilerle buluşacak. Part 2 ise 2024’te vizyona girecek