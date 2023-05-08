Tom Cruise Kral Charles'ı uçaktan selamladı

Tom Cruise, dün Windsor Kalesi'nde İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral Charles onuruna verilen konserde, önceden kaydedilen videosuyla boy gösterdi.
Top Gun yıldızı, Londra'nın batısındaki Windsor'daki King's Castle alanında düzenlenen konsere katılan ABD'li yıldızlardan biri oldu.
Cruise, kendisinin uçurduğu uçağın kokpitinden kameraya seslenerek Kral Charles'a mesaj gönderdi.
Aksiyon filmlerinde dublör kullanmayıp cesur sahneleri kendisinin çekmesiyle tanınan Cruise, sıra dışı gösterisinde, "Pilottan pilota, Majesteleri, her zaman yardımcı pilotum olabilirsiniz" dedi.
Cruise gibi önceden kaydedilmiş video yoluyla mesaj gönderen diğer yıldızlar arasında Pierce Brosnan ve Bear Grylls da vardı.
Cruise'un yanı sıra Katy Perry, Lionel Richie ve Bette Midler ABD'den kutlamaya katılan isimler olurken; İtalyan tenor Andrea Bocelli, Galli tenor Bryn Terfyl ve İngiliz grup Take That de kutlamadaki yerlerini alan diğer dünyaca ünlü isimler oldu.
Öte yandan Cruise, son yıllarda İngiltere'yi ikinci ülkesi haline getirmiş ve yedinci "Görevimiz Tehlike" filminin çekimleri sırasında İngiltere'de aylarca zaman geçirmişti.