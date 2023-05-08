Tom Cruise Kral Charles'ı uçaktan selamladı

Kral Charles onuruna dün Londra'da düzenlenen konsere önceden kaydedilmiş videosuyla katılan Tom Cruise, Kral'a kendi kullandığı uçağın kokpitinden mesaj gönderdi.

Tom Cruise Kral Charles'ı uçaktan selamladı - 1

Tom Cruise, dün Windsor Kalesi'nde İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral Charles onuruna verilen konserde, önceden kaydedilen videosuyla boy gösterdi.

Top Gun yıldızı, Londra'nın batısındaki Windsor'daki King's Castle alanında düzenlenen konsere katılan ABD'li yıldızlardan biri oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Cruise Kral Charles'ı uçaktan selamladı - 2

Cruise, kendisinin uçurduğu uçağın kokpitinden kameraya seslenerek Kral Charles'a mesaj gönderdi.

Aksiyon filmlerinde dublör kullanmayıp cesur sahneleri kendisinin çekmesiyle tanınan Cruise, sıra dışı gösterisinde, "Pilottan pilota, Majesteleri, her zaman yardımcı pilotum olabilirsiniz" dedi.

Tom Cruise Kral Charles'ı uçaktan selamladı - 3

Cruise gibi önceden kaydedilmiş video yoluyla mesaj gönderen diğer yıldızlar arasında Pierce Brosnan ve Bear Grylls da vardı.

Tom Cruise Kral Charles'ı uçaktan selamladı - 4

Cruise'un yanı sıra Katy Perry, Lionel Richie ve Bette Midler ABD'den kutlamaya katılan isimler olurken; İtalyan tenor Andrea Bocelli, Galli tenor Bryn Terfyl ve İngiliz grup Take That de kutlamadaki yerlerini alan diğer dünyaca ünlü isimler oldu.

Tom Cruise Kral Charles'ı uçaktan selamladı - 5

Öte yandan Cruise, son yıllarda İngiltere'yi ikinci ülkesi haline getirmiş ve yedinci "Görevimiz Tehlike" filminin çekimleri sırasında İngiltere'de aylarca zaman geçirmişti.

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