Tom Cruise yıllardır görüşmediği kızı Suri'nin eğitim hayatında da rol almayacak

36 yıl sonra devam filmini çektiği Top Gun: Maverick ile kariyerinin en büyük gişe rakamına ulaşan Tom Cruise, yeni Görevimiz Tehlike filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kariyerindeki başarısıyla sık sık gündeme gelen Cruise'un özel hayatı ise medyada çok fazla yer bulmuyor.
Oyuncunun 2005 yılında İtalya'da görkemli bir şatoda dünyaevine girdiği meslektaşı Katie Holmes'tan Suri adında bir kızı oldu. Ancak çiftin mutluluğu sadece beş buçuk yıl sürdü.
Sayısız Hollywood yıldızı ve birçok ünlü barındıran Scientology tarikatına mensup olan Tom Cruise'un eşini de tarikata dahil etmeye çalışması ancak Holmes'un bu teklifi reddetmesi üzerine çiftin boşanma kararı aldığı biliniyor. Çiftin boşanması 2012’de resmileştiğinde Suri o zaman sadece 5 yaşındaydı.
Ayrılık sonra annesi ile yaşamaya başlayan Suri Cruise'un 2013'ten beri babasıyla görüşmediği oyuncunun yalnızca kızının masraflarını karşıladığı biliniyordu.
Ünlü ebeveynleri sebebiyle devamlı medyanın gözdesi olan Suri her ne kadar Hollywood camiasından uzak kalmaya çalışsa da gündem olmayı başarıyor.
Anne ve babası ayrıldığından beri babasıyla hemen hemen hiç görüşmediği bilinen Suri, yakında üniversiteye başlıyor.
Mirror Gazetesi'ne göre üniversitelere başvuru yaptığı bilinen 16 yaşındaki Suri'nin eğitim süreciyle sadece annesi Katie Holmes ilgileniyor.
Dailymail'in haberine göre Tom Cruise, kızının eğitimiyle ilgili kararlarında ve üniversite seçimlerinde aktif rol oynamıyor.
Boşanma belgelerine göre Suri 18 yaşına gelene kadar Tom Cruise'un anne Holmes'a yılda 400 bin dolar ödemesi gerekiyor.