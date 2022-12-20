Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick teşekkürü

Adrenalin tutkusuyla bilinen Hollywood’un ünlü ismi Tom Cruise, gişede büyük bir hasılat eden ve oyuncunun kariyerindeki en yüksek gişe hasılatına ulaşan Top Gun: Maverick filminin başarısını kutlamak için uçaktan atladı.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick teşekkürü - 1

Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, gişede yüksek bir hasılat elde etmişti. Ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise, filme gelen olumlu tepkileri ve gişe başarısını kutlamak için uçaktan atladı. Adrenalin tutkusuyla bilinen Cruise’un uçaktan kendini attığı ve Top Gun: Maverick başarısı için teşekkür ettiği anlar gündem oldu.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick teşekkürü - 2

60 yaşındaki yıldız, uçaktan atlamadan önce “Herkese merhaba! Şu an Güney Afrika’da yeni Görevimiz Tehlike filmi Mission: Impossible – Dead Reckoning’in birinci ve ikinci filminin çekimlerini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick teşekkürü - 3

“Sinemaya giden ve Top Gun: Maverick’i destekleyen sizlere teşekkür etmeden yılı bitirmek istemedim” diyen Cruise, ardından kendini uçaktan attı.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick teşekkürü - 4

"İRTİFA KAYBEDİYORUM"

Uçaktan atladıktan sonra da konuşmaya devam eden oyuncu “Size iyi zaman geçirtmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir onur” dedi.

Oyuncu yayınladığı videoyu “Şimdi irtifa kaybediyorum. İşe geri dönmem lazım. Sinemada görüşürüz” diyerek tamamladı.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick teşekkürü - 5

Filmlerinde dublör kullanmamasıyla ve adrenalin tutkusuyla bilinen oyuncunun, serbest hava dalışını (skydive) hobi olarak da yaptığı biliniyor.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick teşekkürü - 6

Öte yandan Cruise, benzer bir gösteriye geçtiğimiz aylarda imza atmıştı.  Son Görevimiz Tehlike filmi Mission: Impossible – Dead Reckoning çekimleri esnasında uçağa binen Cruise’un videosu sosyal medyada viral olmuştu.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick teşekkürü - 7

Videoda “Herkese merhaba. Keşke orada olabilseydim” diyen oyuncu, uçağın üzerinde ayağa kalkarak hayranlarına bulunduğu konumla ilgili bilgi verdi. Filmin yönetmeni Christopher McQuarrie ise bir başka uçak ile yaklaşarak ışığı kaybettiklerini ve yakıtlarının azaldığını belirtti.

Güney Afrika’daki Bylde River Kanyon’un üzerinde uçtuklarını belirten yıldız, uçağın bir anda aşağı inmesiyle gözden kayboldu.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick teşekkürü - 8

Oyuncu daha önce Görevimiz Tehlike 4'ün çekimleri sırasında dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'da 828 metre yükseklikte asılı kalmıştı.

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick teşekkürü - 9

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, 14 Temmuz 2023’te izleyicilerle buluşacak. Part 2 ise 2024’te vizyona girecek

N-LIFE HABERLERİ

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