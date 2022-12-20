Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick teşekkürü

Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, gişede yüksek bir hasılat elde etmişti. Ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise, filme gelen olumlu tepkileri ve gişe başarısını kutlamak için uçaktan atladı. Adrenalin tutkusuyla bilinen Cruise’un uçaktan kendini attığı ve Top Gun: Maverick başarısı için teşekkür ettiği anlar gündem oldu.
60 yaşındaki yıldız, uçaktan atlamadan önce “Herkese merhaba! Şu an Güney Afrika’da yeni Görevimiz Tehlike filmi Mission: Impossible – Dead Reckoning’in birinci ve ikinci filminin çekimlerini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
“Sinemaya giden ve Top Gun: Maverick’i destekleyen sizlere teşekkür etmeden yılı bitirmek istemedim” diyen Cruise, ardından kendini uçaktan attı.
Uçaktan atladıktan sonra da konuşmaya devam eden oyuncu “Size iyi zaman geçirtmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir onur” dedi.
Oyuncu yayınladığı videoyu “Şimdi irtifa kaybediyorum. İşe geri dönmem lazım. Sinemada görüşürüz” diyerek tamamladı.
Filmlerinde dublör kullanmamasıyla ve adrenalin tutkusuyla bilinen oyuncunun, serbest hava dalışını (skydive) hobi olarak da yaptığı biliniyor.
Öte yandan Cruise, benzer bir gösteriye geçtiğimiz aylarda imza atmıştı. Son Görevimiz Tehlike filmi Mission: Impossible – Dead Reckoning çekimleri esnasında uçağa binen Cruise’un videosu sosyal medyada viral olmuştu.
Videoda “Herkese merhaba. Keşke orada olabilseydim” diyen oyuncu, uçağın üzerinde ayağa kalkarak hayranlarına bulunduğu konumla ilgili bilgi verdi. Filmin yönetmeni Christopher McQuarrie ise bir başka uçak ile yaklaşarak ışığı kaybettiklerini ve yakıtlarının azaldığını belirtti.
Güney Afrika’daki Bylde River Kanyon’un üzerinde uçtuklarını belirten yıldız, uçağın bir anda aşağı inmesiyle gözden kayboldu.
Oyuncu daha önce Görevimiz Tehlike 4'ün çekimleri sırasında dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'da 828 metre yükseklikte asılı kalmıştı.
Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, 14 Temmuz 2023’te izleyicilerle buluşacak. Part 2 ise 2024’te vizyona girecek