Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick teşekkürü

Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, gişede yüksek bir hasılat elde etmişti. Ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise, filme gelen olumlu tepkileri ve gişe başarısını kutlamak için uçaktan atladı. Adrenalin tutkusuyla bilinen Cruise’un uçaktan kendini attığı ve Top Gun: Maverick başarısı için teşekkür ettiği anlar gündem oldu.