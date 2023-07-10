Tom Cruise'la aşk mı yaşıyor? Hayley Atwell'den yanıt geldi

Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Filmin yıldızı Hayley Atwell, çekimler sırasında rol arkadaşı Tom Cruise'la aşk yaşadığına dair iddialara yanıt verdi.

Tom Cruise'la aşk mı yaşıyor? Hayley Atwell'den yanıt geldi - 1

Başrollerinde Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı "Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm", 14 Temmuz'da vizyona girecek.

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Tom Cruise'la aşk mı yaşıyor? Hayley Atwell'den yanıt geldi - 2

90 milyon dolar hasılat yapacağı öngörülen filmin yıldızı Hayley Atwell'in çekimler boyunca Tom Cruise ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Tom Cruise'la aşk mı yaşıyor? Hayley Atwell'den yanıt geldi - 3

"BEN BÖYLE BİRİ DEĞİLİM"

41 yaşındaki Hayley Atwell, aşk iddiaları konusunda sessizliğini bozdu.

Tom Cruise'u amca olarak gördüğünü ve tavsiye almak için ona başvurduğunu söyleyen Atwell, "Tuhaf söylentiler var ve bu bana biraz ahlaksızca ve rezil geliyor, ben böyle biri değilim" dedi.

Tom Cruise'la aşk mı yaşıyor? Hayley Atwell'den yanıt geldi - 4

"Neden iş arkadaşım ve patronumla olan ilişkim hakkında böyle şeyler varsayılıyor? Bu çok üzücü" diyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti:

"Onunla bu konu hakkında konuştuğumda şöyle diyor: 'Kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Ve önemli olan tek şey de bu. Eğer kendinle bütünlük içindeysen, değer sisteminin ne olduğunu biliyorsan, insanların senin hakkında ne düşündüğü önemli değil."

Tom Cruise'la aşk mı yaşıyor? Hayley Atwell'den yanıt geldi - 5

KELLY İLE NİŞANLANDI

Öte yandan Hayley Atwell, söz yazarı ve besteci Ned Wolfgang Kelly ile nişanlanmıştı. Kelly, haberi Instagram'da duyurmuş ve evlilik teklifini Venedik'teki romantik kaçamakları sırasında yaptığını açıklamıştı.

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