Tom Cruise'la aşk mı yaşıyor? Hayley Atwell'den yanıt geldi

"Neden iş arkadaşım ve patronumla olan ilişkim hakkında böyle şeyler varsayılıyor? Bu çok üzücü" diyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti:



"Onunla bu konu hakkında konuştuğumda şöyle diyor: 'Kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Ve önemli olan tek şey de bu. Eğer kendinle bütünlük içindeysen, değer sisteminin ne olduğunu biliyorsan, insanların senin hakkında ne düşündüğü önemli değil."