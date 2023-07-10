Tom Cruise'la aşk mı yaşıyor? Hayley Atwell'den yanıt geldi
Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Filmin yıldızı Hayley Atwell, çekimler sırasında rol arkadaşı Tom Cruise'la aşk yaşadığına dair iddialara yanıt verdi.
Başrollerinde Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı "Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm", 14 Temmuz'da vizyona girecek.