Tom Cruise'un deepfake'i Paris Hilton'a serenat yaptı

Şarkıcı ve realite şov yıldızı Paris Hilton, sosyal medya hesabından yaptığı Tom Cruise paylaşımıyla çok konuşuldu.
Hollywood'un sevilen oyuncusu Tom Cruise'un deepfake'ini kullanarak kendisine serenat yaptıran Hilton'un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu.
Hilton, videoda Cruise'dan kendisine bir şarkı söymesini istiyor. Yayınlanan videoda Hilton'ın "Tom, o şarkıyı bana tekrar söyleyebilir misin?" sorusuna Cruise'un deepfake'i "Hangisi" diye cevap veriyor. Hilton ise "Hangisi olduğunu biliyorsun" diyor.
Cruise'un deepfake'i ise İngiliz şarkıcı Elton John'un 1971 tarihli hit şarkısı "Tiny Dancer"ı seslendirmeye başlıyor.
Ünlü yıldız, daha sonra pembe güneş gözlüklerini takararak köpeğini de kadraja sokuyor.
Gelişmiş filtre teknolojisini kullanarak aktörü taklit eden adam ile paylaşım yapan Hilton'un 7,2 milyon TikTok takipçisi bulunuyor.