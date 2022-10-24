Tom Cruise'un deepfake'i Paris Hilton'a serenat yaptı

Ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise'un deepfake'inin realite şov yıldızı Paris Hilton'a serenat yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Tom Cruise'un deepfake'i Paris Hilton'a serenat yaptı - 1

Şarkıcı ve realite şov yıldızı Paris Hilton, sosyal medya hesabından yaptığı Tom Cruise paylaşımıyla çok konuşuldu.

Tom Cruise'un deepfake'i Paris Hilton'a serenat yaptı - 2

KENDİSİNE SERENAT YAPTIRDI

Hollywood'un sevilen oyuncusu Tom Cruise'un deepfake'ini kullanarak kendisine serenat yaptıran Hilton'un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu.

Tom Cruise'un deepfake'i Paris Hilton'a serenat yaptı - 3

Hilton, videoda Cruise'dan kendisine bir şarkı söymesini istiyor. Yayınlanan videoda Hilton'ın "Tom, o şarkıyı bana tekrar söyleyebilir misin?" sorusuna Cruise'un deepfake'i "Hangisi" diye cevap veriyor. Hilton ise "Hangisi olduğunu biliyorsun" diyor.

Tom Cruise'un deepfake'i Paris Hilton'a serenat yaptı - 4

Cruise'un deepfake'i ise İngiliz şarkıcı Elton John'un 1971 tarihli hit şarkısı "Tiny Dancer"ı seslendirmeye başlıyor.

Ünlü yıldız, daha sonra pembe güneş gözlüklerini takararak köpeğini de kadraja sokuyor.

Tom Cruise'un deepfake'i Paris Hilton'a serenat yaptı - 5

Gelişmiş filtre teknolojisini kullanarak aktörü taklit eden adam ile paylaşım yapan Hilton'un  7,2 milyon TikTok takipçisi bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER