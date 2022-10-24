Tom Cruise'un deepfake'i Paris Hilton'a serenat yaptı

Hilton, videoda Cruise'dan kendisine bir şarkı söymesini istiyor. Yayınlanan videoda Hilton'ın "Tom, o şarkıyı bana tekrar söyleyebilir misin?" sorusuna Cruise'un deepfake'i "Hangisi" diye cevap veriyor. Hilton ise "Hangisi olduğunu biliyorsun" diyor.