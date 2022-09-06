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Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike çekimlerindeki tehlikeli gösterisi

Haberler - ntv.com.tr | 06.09.2022 - 10:09 - Son Güncelleme : 06.09.2022 - 10:24

Ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin yeni filminin çekimlerinde tehlikeli bir gösteriye imza attı.

Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike çekimlerindeki tehlikeli gösterisi - 1

Adrenalin tutkusuyla bilinen Hollywood’un ünlü ismi Tom Cruise film çekimleri esnasında yaptığı akrobatik hareketle gündeme geldi.

Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike çekimlerindeki tehlikeli gösterisi - 2

Geçtiğimiz nisan ayında CinemaCon etkinliğine katılamayan Cruise’un hayranlarına gönderdiği özel video ortaya çıktı.

Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike çekimlerindeki tehlikeli gösterisi - 3

Son Görevimiz Tehlike filmi Mission: Impossible – Dead Reckoning çekimleri esnasında uçağa binen Cruise’un videosu sosyal medyada viral oldu.

Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike çekimlerindeki tehlikeli gösterisi - 4

AYAĞA KALKTI

Videoda “Herkese merhaba. Keşke orada olabilseydim” diyen oyuncu, uçağın üzerinde ayağa kalkarak hayranlarına bulunduğu konumla ilgili bilgi verdi.

Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike çekimlerindeki tehlikeli gösterisi - 5

Filmin yönetmeni Christopher McQuarrie ise bir başka uçak ile yaklaşarak ışığı kaybettiklerini ve yakıtlarının azaldığını belirtti.

Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike çekimlerindeki tehlikeli gösterisi - 6

Güney Afrika’daki Bylde River Kanyon’un üzerinde uçtuklarını belirten yıldız, uçağın bir anda aşağı inmesiyle gözden kayboldu.

Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike çekimlerindeki tehlikeli gösterisi - 7

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, 14 Temmuz 2023’te izleyicilerle buluşacak. Part 2 ise 2024’te vizyona girecek.

Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike çekimlerindeki tehlikeli gösterisi - 8

Oyuncu daha önce Görevimiz Tehlike 4'ün çekimleri sırasında dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'da 828 metre yükseklikte asılı kalmıştı.

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