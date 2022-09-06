Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike çekimlerindeki tehlikeli gösterisi

Haberler - ntv.com.tr | 06.09.2022 - 10:09 - Son Güncelleme : 06.09.2022 - 10:24
Adrenalin tutkusuyla bilinen Hollywood’un ünlü ismi Tom Cruise film çekimleri esnasında yaptığı akrobatik hareketle gündeme geldi.
Geçtiğimiz nisan ayında CinemaCon etkinliğine katılamayan Cruise’un hayranlarına gönderdiği özel video ortaya çıktı.
Son Görevimiz Tehlike filmi Mission: Impossible – Dead Reckoning çekimleri esnasında uçağa binen Cruise’un videosu sosyal medyada viral oldu.
Videoda “Herkese merhaba. Keşke orada olabilseydim” diyen oyuncu, uçağın üzerinde ayağa kalkarak hayranlarına bulunduğu konumla ilgili bilgi verdi.
Filmin yönetmeni Christopher McQuarrie ise bir başka uçak ile yaklaşarak ışığı kaybettiklerini ve yakıtlarının azaldığını belirtti.
Güney Afrika’daki Bylde River Kanyon’un üzerinde uçtuklarını belirten yıldız, uçağın bir anda aşağı inmesiyle gözden kayboldu.
Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, 14 Temmuz 2023’te izleyicilerle buluşacak. Part 2 ise 2024’te vizyona girecek.
Oyuncu daha önce Görevimiz Tehlike 4'ün çekimleri sırasında dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'da 828 metre yükseklikte asılı kalmıştı.