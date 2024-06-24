Tom Cruise'un kızı Suri babasının soyadını kullanmıyor

Adrenalin tutkusuyla bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise'un, boşandığı eşi Katie Holmes'ten dünyaya gelen kızı Suri ile uzun süredir görüşmediği biliniyor. Cruise'un kızının babasının soyadını kullanmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Brad Pitt'in birden fazla çocuğunun "Pitt" soyadını kullanmadığı ortaya çıkmıştı.

Tom Cruise'un kızı Suri babasının soyadını kullanmıyor - 1

YILLARDIR KIZIYLA GÖRÜŞMÜYOR

Yeni Görevimiz Tehlike filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Tom Cruise, sık sık kariyerindeki başarısıyla gündeme gelse de Cruise'un özel hayatı da medyada çok fazla yer buluyor. Oyuncunun 2005 yılında İtalya'da görkemli bir şatoda dünyaevine girdiği meslektaşı Katie Holmes'tan Suri adında bir kızı oldu. Ancak çiftin mutluluğu sadece beş buçuk yıl sürdü.

Sayısız Hollywood yıldızı ve birçok ünlü barındıran Scientology tarikatına mensup olan Tom Cruise'un eşini de tarikata dahil etmeye çalışması ancak Holmes'un bu teklifi reddetmesi üzerine çiftin boşanma kararı aldığı biliniyor. Çiftin boşanması 2012’de resmileştiğinde Suri sadece 5 yaşındaydı.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Cruise'un kızı Suri babasının soyadını kullanmıyor - 2

MEDYANIN ODAĞINDA

Ayrılık sonra annesi ile yaşamaya başlayan Suri Cruise'un 2013'ten beri babasıyla görüşmediği biliniyor. Ünlü ebeveynleri sebebiyle devamlı medyanın gözdesi olan Suri her ne kadar Hollywood camiasından uzak kalmaya çalışsa da gündem olmayı başarıyor.

Tom Cruise'un kızı Suri babasının soyadını kullanmıyor - 3

ÜNİVERSİTEYE BAŞLAYACAK

Anne ve babası ayrıldığından beri babasıyla hemen hemen hiç görüşmediği bilinen Suri, üniversiteli oluyor. 18 yaşındaki Suri Cruise'un Pensilvanya'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim görecek.

Tom Cruise'un kızı Suri babasının soyadını kullanmıyor - 4

SOYADINI KULLANMADI

LaGuardia Lisesi'nden mezun olan Suri'nin babasının soyadını kullanmadığı ortaya çıktı. Page Six'in haberine göre, Suri'nin mezuniyet törenine yalnızca annesi katıldı.

Mezun olan öğrencilerin adının yer aldığı broşürde ise "Suri Noelle" adı dikkatler kaçmadı.

18 yaşındaki Suri'nin "Cruise" soyadını kullanmadığı ortaya çıktı.

Tom Cruise'un kızı Suri babasının soyadını kullanmıyor - 5

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Öte yandan Angeline Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh'nun da babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Çiftin 18 yaşına giren kızları Shiloh'un, "Pitt" soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Genç kız, sunduğu belgelerle bundan böyle babası Brad Pitt’in soyadını kullanmak istemediğini belirterek dava açtı. Shiloh, bundan sonra sadece Shiloh Jolie ismini kullanmak istediğini ifade etti.

Tom Cruise'un kızı Suri babasının soyadını kullanmıyor - 6

VIVIENNE BABASININ SOYADINI KULLANMIYOR

Çiftin kızı Vivienne'in de babasının soyadı "Pitt"i kullanmadığı ortaya çıkmıştı. Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı.

Müzikalin broşüründe adı geçen 15 yaşındaki Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı.

Ancak Vivienne'in soyadını değiştirmek için yasal bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.

Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti.

Tom Cruise'un kızı Suri babasının soyadını kullanmıyor - 7

2014 yılında evlenen Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016'da yollarını ayırma kararı almıştı. Çift o zamandan beri velayet veya mülk davalarıyla gündeme geliyor.

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