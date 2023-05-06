Tom Cruise'un rol arkadaşı Hayley Atwell aşk iddialarına cevap verdi

Atwell, kendisi ve 60 yaşındaki Cruise hakkında çıkan söylentilerden haberi olduğunu belirtirken "Eğer bu konuda endişelenirsem Tom ile konuşabileceğimi hissettim. Tom da bana 'İnsanlar ne söylemek isterlerse söylerler ama sen kim olduğunu biliyorsun, ben de kendimi biliyorum. Bu ortamda kendini güvende hissetmeni istiyorum" ifadelerini kullandı.