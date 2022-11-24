Toprak ile Fidan'ın başrolü Osman Aydın: Toprak sürekli benliğini arayan bir adam

"TÜM EKİP İNANILMAZ ÇABA SARF EDİYOR"

Çok kısa sürede seyirci 'Toprak ile Fidan' dizisini çok beğendi, ilgiyle izliyor. Sen neler düşünüyorsun seyirci sence en çok neyi sevdi?

Şunun bir altını çizmek istiyorum sadece kameranın önü değil, arkasında da inanılmaz bir emek var ve herkes birçok şeyden ödün vererek ciddi emek sarf ediyor. A’dan z’ye tüm ekip, inanılmaz çaba sarf ediyor. İş ahlakı oturmuş çok düzgün bir ekibiz. Oyuncu arkadaşlarım da karakterlerine çok çabuk girip sevdiler. Onlar da duygularını, hislerini en iyi şekilde yansıtıyolar. Biz kendi aramızda da çok iyi anlaşıyoruz. Hazal da işinde çok başarılı, disiplinli ve özverili. Karakterini çok iyi deşifre etmiş, onunla olan enerjimiz iyi ve hızlı, birbirimize alıştık. Bunun karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Herkes işini sahiplenip odaklanınca ortaya çok güzel bir tablo çıkıyor ve o tabloyu yorumlamak sevgili hayranlarımıza kalıyor.