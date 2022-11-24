Toprak ile Fidan'ın başrolü Osman Aydın: Toprak sürekli benliğini arayan bir adam

Toprak ile Fidan dizisine nasıl dahil oldunuz? Projeyi kabul etmenizde en büyük etken ne oldu?
Hikayenin içerisinde tek bir karakter fakat iki ayrı hayat yaşayan biri olması benim en çok dikkatimi çeken şey oldu. Açıkçası tecrübe etmediğim bir şeydi ve biraz tedirgindim. Ama bu konu gerçekten ilgimi çekmişti ve bu güzel hikayenin bir parçası olmak, aldığım en doğru kararlardan biriydi. Bunu oynadıkça, karakteri hissetmeye başladıkça daha iyi anladım.
Canlandırdığın Toprak karakteri için nasıl bir hazırlık süreci geçirdin?
Projemiz başlamadan önce hem mental hem de psikolojik olarak ilk önce kendimi bu duruma hazırladım. Çünkü hikayemizde iki karakteri canlandırıyorum ve bu ciddi motivasyon isteyen bir durum. Sadece fiziksel ve mental olarak durumda yani hikayede kalmanız yetmez. Birçok duygu değişiklikleri yaşanacağı için tam bir odaklanma ile Toprak karakterine ciddi bir hazırlanma süreci geçirdik. Bunun karşılığını karakter ile özdeşerek alıyorum. Hem Toprak hem de Nejat olarak artık iç içeyiz, iyi anlaşıyoruz.
Toprak’ı yorumlarken özellikle nelere dikkat ediyorsun?
Toprak geçirdiği trafik kazasından dolayı bir hafıza kaybı yaşadı ve bu durum onda ciddi bir travmatik bir durum yarattı. Hiç kendisinde değil. Sürekli benliğini arayan bir adam. Bu onda kocaman bir boşluk yaratıyor. Canlandırmak hem çok kolay hem zor açıkçası. Duygusuz, hissiz, nötr, donuk, tepkisiz, her şeyi sorgulayan biri Toprak ve bu karaktere hazırlık süreci de kendi içinde kaybolmaktan geçiyor.
Canlandırılan her karakter, mutlaka oyuncuya bazı kazanımlar sunuyordur. Toprak’ın şu ana kadar sana olan kazanımları neler oldu?
Toprak karakterinin durumu ne kadar karışık, içinden çıkılmaz bir durum olursa olsun sahip olduğu her şeyi kaybetmiş birinin içinden yeşeren küçücük bir umuda sımsıkı tutunup onun bir çığ gibi dönüştürme çabasına şahit oluyoruz. Bu sadece bana değil, buna şahit olan birçok kişiye bir kazanım sağlayacaktır.
Çok kısa sürede seyirci 'Toprak ile Fidan' dizisini çok beğendi, ilgiyle izliyor. Sen neler düşünüyorsun seyirci sence en çok neyi sevdi?
Şunun bir altını çizmek istiyorum sadece kameranın önü değil, arkasında da inanılmaz bir emek var ve herkes birçok şeyden ödün vererek ciddi emek sarf ediyor. A’dan z’ye tüm ekip, inanılmaz çaba sarf ediyor. İş ahlakı oturmuş çok düzgün bir ekibiz. Oyuncu arkadaşlarım da karakterlerine çok çabuk girip sevdiler. Onlar da duygularını, hislerini en iyi şekilde yansıtıyolar. Biz kendi aramızda da çok iyi anlaşıyoruz. Hazal da işinde çok başarılı, disiplinli ve özverili. Karakterini çok iyi deşifre etmiş, onunla olan enerjimiz iyi ve hızlı, birbirimize alıştık. Bunun karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Herkes işini sahiplenip odaklanınca ortaya çok güzel bir tablo çıkıyor ve o tabloyu yorumlamak sevgili hayranlarımıza kalıyor.
Set ortamınız nasıl? Set aralarında neler yapıyorsunuz? Ekip iyice kaynaştı mı?
İnanılmaz eğlenceli bir setimiz var, ben gülmediğim bir an hatırlamıyorum. Güldürmeyi de gülmeyi de severim. Herkesin enerjisi yüksek sette. Sadece oyuncular değil tüm ekip artık takım ruhuyla hareket ediyor ve işimizi yaparken çok eğleniyoruz.
Peki set dışında neler yapıyorsunuz? Vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Normalde çok aktif fitness hayatım vardır. Eski profesyonel futbolcu olduğum için spora cok düşkün biriyim, hayatımın her anına sporu sıkıştırmak istiyorum. Yoğunluğumuzdan dolayı biraz mecburi ara vermek durumundayım, gidemiyorum ve buna üzülüyorum. Ama bu tarafta güzel bir şey inşa ediyoruz, onun da ayrı bir mutluluğu heyecanı var. Bunun haricinde kitap okurum, koşulara çıkarım, bisiklet sürerim, sinemaya giderim. Marvel ve DC evrenini severek takip ediyorum. Çocukluğum çizgi romanlar okuyarak geçti, dolayısıyla o dünyaların hikayelerine hakimim. Ayrıca araba kullanmak inanılmaz rahatlatıyor beni. Bir boşluk bulursam uzun yola giderim kesin. Yolculuk, dinlendiriyor beni.
Eklemek istedikleriniz?
Gerçekten büyük bir keyif ve heyecanla, hikayemize inanarak çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hikayemizi sevenlerimizle buluşturmak ve onlardan aldığımız güzel geri dönüşler heyecanımızı daha da yükseltiyor. Şimdiden tüm sevenlerimizle kocaman bir aile olduk, 'Toprak ile Fidan’ın yeni bölümlerini onlarla birlikte aynı heyecanı duyarak bekliyoruz. Tüm izleyicilerimize sevgiler.