Trabzonspor-Kopenhag maçındaki kadın taraftarın gizemi ortaya çıktı

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'la karşılaştı.

Binlerce taraftar Akyazı Stadyumu'nu doldururken, tribünlerdeki bir kadın taraftar sosyal medyada gündem oldu.

Kopenhag müsabakasını Trabzonspor tribününde izleyen taraftar, karşılaşma öncesinde kameralara yansıyan görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmişti. O anların sosyal medyada çok konuşulmasının ardından güzel ismin kim olduğu ortaya çıktı.