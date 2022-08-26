Trabzonspor-Kopenhag maçındaki kadın taraftarın gizemi ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 26.08.2022 - 12:25
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'la karşılaştı.
Binlerce taraftar Akyazı Stadyumu'nu doldururken, tribünlerdeki bir kadın taraftar sosyal medyada gündem oldu.
Kopenhag müsabakasını Trabzonspor tribününde izleyen taraftar, karşılaşma öncesinde kameralara yansıyan görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmişti. O anların sosyal medyada çok konuşulmasının ardından güzel ismin kim olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medyada kısa süre içinde gündem olan güzel kadının Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi, İspanyol model Desire Cordero olduğu öğrenildi.
İspanyol mankenin adı, 2016 yılında Cristiano Ronaldo ile Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası ardından aşk dedikodularına karışmıştı.
İspanyol model, Cristiano Ronaldo'dan ayrıldıktan sonra o dönem Real Betis'te oynayan Enzo Renella ve Real Madrid efsanesi Fernando Hierro'nun oğlu Alvaro Ruiz ile birliktelik yaşadı.
26 yaşındaki mankenin ismi son olarak Lazio forması giyen Arjantinli futbolcu Joaquin Correa ile anılmıştı.
İspanyol modelin Akyazı stadına Trabzonspor'un yeni yıldız transferi Marc Bartra için geldiği iddia ediliyor.