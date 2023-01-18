Trafik kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün adı yaşatılacak

"BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye teşekkür ederek sözlerine başlayan Filiz Özbek, “Tolga’yı en geç tanıyanlardan biriyim ama bana çok şey kattı. Tanıdığım için çok mutluyum ama geç tanıdığım için çok üzgünüm. Vefatından bir saat önce ‘Herkes seni çok sevdi, ben de çok seviyorum ve bizi bırakmayacaksın değil mi?’ dedi. Ben de 'Neden bırakayım sizi, ben de sizi çok sevdim' dedim. Ben bırakmadım ama o bıraktı gitti. Mesleğine ve çalışanlarına bu denli değer veren, hakkını veren, her oyundan sonra 'Mutlu musunuz, iyi misiniz?' diye soran başka bir patron görmemiştim” dedi.