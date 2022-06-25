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Trans oyuncu Elliot Page: Bu değişim hayatımı ciddi oranda geliştirdi

Haberler - ntv.com.tr | 25.06.2022 - 16:56 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 17:12

Trans olduğunu açıklayarak Ellen Page olan adını Elliot Page yapan ve yeni kimliğiyle kariyerine devam eden ünlü oyuncu, verdiği röportajda hayatının ciddi bir değişim geçirdiğini belirtti.

Trans oyuncu Elliot Page: Bu değişim hayatımı ciddi oranda geliştirdi - 1

Cinsiyet değiştirdikten sonra 2020’de yeni kimliğini açıklayan ünlü oyuncu Elliot Page, katıldığı bir talk show’da geçirdiği dönüşüm üzerine açıklamalarda bulundu.

Trans oyuncu Elliot Page: Bu değişim hayatımı ciddi oranda geliştirdi - 2

The Umbrella Academy dizisinin 3. sezonu için ekranlara geri dönen yıldız, hayatının “ciddi oranda geliştiğini” belirtti.

Trans oyuncu Elliot Page: Bu değişim hayatımı ciddi oranda geliştirdi - 3

"ÇOK ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM"

35 yaşındaki oyuncu, Seth Meyers ile gerçekleştirdiği röportajda, çok zor zamanlar geçirdiğini ve bazı engellerle mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

Trans oyuncu Elliot Page: Bu değişim hayatımı ciddi oranda geliştirdi - 4

"KENDİME HİÇ NAZİK DAVRANMADIM"

“Kendimi iyi hissetmediğim anları hatırlıyorum da en dipte olduğum anlar aynı zamanda kendime en çok kızdığım anlardı. Kendime karşı hiç nazik davranmadım. Bu değişim hayatımı ciddi oranda iyileştirdi, geliştirdi” ifadelerini kullandı.

Trans oyuncu Elliot Page: Bu değişim hayatımı ciddi oranda geliştirdi - 5

HAPSEDİLMİŞ HİSSETTİ

Page, Esquire dergisine verdiği röportajda geçmişine dair açıklamalar yapmıştı. 35 yaşındaki oyuncu, kariyerinde yükselişe geçmesini sağlayan 2007 yapımı 'Juno' adlı filmin tanıtımı için katıldığı etkinliklerde elbise giymeye zorlandığını ve kendini “hapsedilmiş” hissettiğini anlattı.  

Trans oyuncu Elliot Page: Bu değişim hayatımı ciddi oranda geliştirdi - 6

“Elbisem, topuklularım ve tüm görüntümle hapsedilmiştim. İyi değildim ve birileriyle nasıl konuşacağımı bilmiyordum” diyen Page, “Juno filmi patlamıştı ve bu, insanlara tuhaf geliyordu, insanların anlayamadığını anladım. Ünlüsün, paran var ve elbise giymek zorundasın. Bu tepkiyi anlamıyorum” şeklinde konuştu.

Page, “İnsanların bu haltın beni gerçekten öldüreceğini anlamasını istedim” diye ekledi.

N-LIFE HABERLERİ

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