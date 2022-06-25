Trans oyuncu Elliot Page: Bu değişim hayatımı ciddi oranda geliştirdi

“Elbisem, topuklularım ve tüm görüntümle hapsedilmiştim. İyi değildim ve birileriyle nasıl konuşacağımı bilmiyordum” diyen Page, “Juno filmi patlamıştı ve bu, insanlara tuhaf geliyordu, insanların anlayamadığını anladım. Ünlüsün, paran var ve elbise giymek zorundasın. Bu tepkiyi anlamıyorum” şeklinde konuştu.

Page, “İnsanların bu haltın beni gerçekten öldüreceğini anlamasını istedim” diye ekledi.