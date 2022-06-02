Trans oyuncu Elliot Page şöhretinin ilk yıllarını anlattı: Hapsedilmiş hissettim

"SEVİNCİM GERÇEK AMA KIRILGAN"

"Trans topluluğundaki pek çok kişiden sonsuz ilham aldım” diyen Page, sözlerine şöyle devam etmişti:

“Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştığınız için teşekkür ederiz. Elimden gelen her türlü desteği sunacağım, daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için çabalamaya devam edeceğim.

Sizden sabır istiyorum. Sevincim gerçek ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. Aranıza karışmaktan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten korkuyorum.

Açıkça ifade edersem, mutlu bir kutlama anını bastırmaya çalışmıyorum, ancak resmin tamamına hitap etmek istiyorum. İstatistikler şaşırtıcı. Translara yönelik ayrımcılık yaygın, sinsi, acımasız ve korkunç sonuçlara yol açıyor.

Yalnızca 2020 yılında, çoğunluğu siyah ve Latin trans kadın olan en az 40 trans kişinin öldürüldüğü bildirildi.”