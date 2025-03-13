Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir?
Türk asıllı Amerikan kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterildi. Konya kökenli ünlü Prof. Dr. Mustafa Öz ile Suna Öz'ün kızı Seval Öz'ün hayatı merak konusu oldu. Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz kimdir? İşte Seval Öz'ün yaşamına dair merak edilenler...
GÖREVİ NE OLACAK?
ABD Kongresi'nin internet sitesinde yayımlanan adaylık duyurusuna göre, otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlık sahibi olan Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni oluşturulan bir "bakan yardımcılığı" pozisyonuna aday gösterildi.
Beyaz Saray, Öz'ün Ulaştırma Bakanlığı'ndaki tam rolünü henüz açıklamadı ancak mesleki geçmişi, bakanlıkta sürücüsüz araç politikasını denetlemekten sorumlu olabileceğini gösteriyor.
Seval Öz, Türk asıllı Amerikan kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi. Peki Donald Trump'ın ekibine dahil etmek için aday gösterdiği Seval Öz kimdir? İşte Seval Öz'ün hayatına dair merak edilenler..