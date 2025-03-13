Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir?

EĞİTİM HAYATI HAKKINDA

Seval Öz, 2011 yılında ABD San Francisco’daki Google’ın merkezinde müdür olarak çalışıyordu. Öz, Welleslely Koleji'ni bitirdi ve sonra da The Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik eğitimi aldı.

Seval Öz, otomotiv devi Continental’da Akıllı Ulaşım Sistemleri Bölümünün CEO’su idi. Öz, kariyerinde ayrıca GoogleX ve Cuil gibi firmalarda da görev aldı.

Öz, sivil toplum tarafında da aktif ve Endeavor Danışma Kurulu Üyesi, New York Halk Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu’nda görev üstleniyor. Kadınların teknolojideki liderliği hakkında sık sık sunumlar yapan Öz, Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı Global Kadınlar APEC inisiyatifinde Google’ı temsil etti.