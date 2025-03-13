Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir?

Türk asıllı Amerikan kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterildi. Konya kökenli ünlü Prof. Dr. Mustafa Öz ile Suna Öz'ün kızı Seval Öz'ün hayatı merak konusu oldu. Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz kimdir? İşte Seval Öz'ün yaşamına dair merak edilenler...

Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir? - 1

GÖREVİ NE OLACAK?

ABD Kongresi'nin internet sitesinde yayımlanan adaylık duyurusuna göre, otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlık sahibi olan Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni oluşturulan bir "bakan yardımcılığı" pozisyonuna aday gösterildi.

 Beyaz Saray, Öz'ün Ulaştırma Bakanlığı'ndaki tam rolünü henüz açıklamadı ancak mesleki geçmişi, bakanlıkta sürücüsüz araç politikasını denetlemekten sorumlu olabileceğini gösteriyor.

Seval Öz, Türk asıllı Amerikan  kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi. Peki Donald Trump'ın ekibine dahil etmek için aday gösterdiği Seval Öz kimdir? İşte Seval Öz'ün hayatına dair merak edilenler..

N-LIFE HABERLERİ

Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir? - 2

HER ŞEY KONYA'DA BAŞLADI

Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşi Seval Öz, 1961'de dünyaya geldi. Mehmet Öz ile Seval Öz'ün Nazlım adında bir kız kardeşi daha var. Seval Öz'ün babası Prof. Mustafa Öz, 1925 tarihinde Konya'nın Bozkır ilçesinde dünyaya geldi.
Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir? - 3

1950 yılında İstanbul Üniversite Tıp Fakültesini de burslu bitiren daha sonra Amerika Birleşik Devletlerine giden Prof. Mustafa Öz, ailesiyle birlikte ABD'de yaşamaya başladı. Amerika'da büyüyen Seval Öz, sosyal medya hesabında ağabeyi Mehmet Öz ile karelerini sık sık paylaşıyor.
Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir? - 4

SIK SIK TÜRKİYE'YE GELİYOR

Seval Öz, her ne kadar Ameria'da yaşasa da Türkiye'ye olan özlemini sık sık dile getiyor. Ailesi ve dostlarıyla Bodrum kıyılarında tatil yapan Öz'ün asıl uğrak noktası ise İstanbul.
Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir? - 5

İSTANBUL HAYRANI

İstanbul'a hayranlığını sosyal medya hesabında da dile getiren Öz, boğaz manzarasıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşıyor.

Öz, Türkiye'ye sık sık geldiğini anlatırken "Kuşkusuz en çok annemi, babamı, arkadaşlarımı özlüyorum. Boğaz ve Kapalıçarşı’yı çok seviyorum. Halıcılar, kumaşçılara gider alışveriş yaparım. Gümüşçülere, bakırcılara uğrarım. Arada bir baklava kaçamağı yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir? - 6

ÜNLÜ İSİMLERLE AYNI SOFRADA

Öz'ün  İstanbul ziyareti esnasında "Sanatçı arkadaşlarla keyifli bir akşam" notuyla yaptığı paylaşımda ise ünlü isimler dikkatlerden kaçmadı.

Öz'e akşam yemeğinde eşlik eden isimler arasında Nilperi Şahinkaya, Hülya Avşar, Mehmet Günsür, Seda Bakan ve Ecem Erkek gibi isimler yer alıyor.

Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir? - 7

Öz'ün paylaşımları arasında Pera Palace Oteli'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün odasını ziyaret ettiği anlar da yer alıyor.

Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir? - 8

Seval Öz, İstanbul ziyareti esnasında etkinliklere de katılmayı ihmal etmiyor. Öz, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Harbiye Açıkhava'da Gypsy Kings konserini dostlarıyla birlikte izlemişti.

Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir? - 9

BÜYÜK BİR JONES HAYRANI

Seval Öz, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Quincy Jones'un ise büyük bir hayranı.

Usta sanatçıyla çekilen karesini paylaşan Öz, "Bizim için müzikten çok daha fazlasıydı" diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir? - 10

Öz'ün Rüya adında bir kızı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 21 Haziran'da 21 yaşına basan Rüya, John Hopkins Üniversitesi'nde eğitim görüyor.

Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir? - 11

Öz, kızı Rüya ile çıktığı seyahatlarden ve özel günlerden paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Trump'ın ekibine dahil etmek istediği Türk: Konyalı Seval Öz kimdir? - 12

EĞİTİM HAYATI HAKKINDA

Seval Öz,  2011 yılında ABD San Francisco’daki Google’ın merkezinde müdür olarak çalışıyordu. Öz, Welleslely Koleji'ni bitirdi ve sonra da The Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik eğitimi aldı.

Seval Öz, otomotiv devi Continental’da Akıllı Ulaşım Sistemleri Bölümünün CEO’su idi. Öz, kariyerinde ayrıca GoogleX ve Cuil gibi firmalarda da görev aldı. 

Öz, sivil toplum tarafında da aktif ve Endeavor Danışma Kurulu Üyesi, New York Halk Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu’nda görev üstleniyor. Kadınların teknolojideki liderliği hakkında sık sık sunumlar yapan Öz, Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı Global Kadınlar APEC inisiyatifinde Google’ı temsil etti.

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