Tuba Büyüküstün, Burak Özçivit ve Afra Saraçoğlu Riyad'a gidiyor

Ünlü isimlerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a katılacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün törende boy gösterecek.