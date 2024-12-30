Tuba Büyüküstün, Burak Özçivit ve Afra Saraçoğlu Riyad'a gidiyor

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, son olarak Kızıldeniz Film Festivali'nin jürisinde yer alan Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç gibi isimler Riyad'da düzenlenen prestijli bir törende boy gösterecek.

Tuba Büyüküstün, Burak Özçivit ve Afra Saraçoğlu Riyad'a gidiyor - 1

Ünlü isimlerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a katılacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün törende boy gösterecek.

N-LIFE HABERLERİ

Tuba Büyüküstün, Burak Özçivit ve Afra Saraçoğlu Riyad'a gidiyor - 2

Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a Burak Özçivit ve Afra Saraçoğlu da katılacak.

Tuba Büyüküstün, Burak Özçivit ve Afra Saraçoğlu Riyad'a gidiyor - 3

Rüzgara Bırak adlı filmde başrolleri paylaşan Hande Erçel ile Barış Arduç da tören de yer alacak.

Tuba Büyüküstün, Burak Özçivit ve Afra Saraçoğlu Riyad'a gidiyor - 4

18 Ocak’ta düzenlenecek Joy Ödülleri'ne geçtiğimiz yıl Anthony Hopkins ve Kevin Costner gibi star isimler katılmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER