Tuba Büyüküstün, Burak Özçivit ve Afra Saraçoğlu Riyad'a gidiyor
Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, son olarak Kızıldeniz Film Festivali'nin jürisinde yer alan Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç gibi isimler Riyad'da düzenlenen prestijli bir törende boy gösterecek.
Ünlü isimlerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a katılacağı öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün törende boy gösterecek.